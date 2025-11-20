美驚傳「鏈鋸熊」出沒！超扯畫面曝600萬網：拜託日熊別學

國際中心／徐詩詠報導

日本近期因氣候變遷導致出現熊害，不少熊隻前往民眾居住地覓食，造成部分民眾傷亡。相關畫面曝光後，引發日本人恐慌。如今在社群上流傳一段影片，地點是位於美國田納西州，一名男網友抱怨新買的電鋸放在屋外，半夜竟被熊叼走，影片讓日網友看傻眼，直呼拜託日本熊不要學。

綜合外媒報導，6 日一名網友「BowTiedBroke」在社群上發文，指出自己新買的電鋸放在室外，竟然憑空消失。調閱監視器後才發現，半夜一頭黑熊在屋外徘徊，並且不斷探索氣味。最後牠走到汽車後方查看，並將放在走廊的電鋸「整把叼走」，往森林深處離去。



廣告 廣告

美國驚傳「鏈鋸熊」出沒！超扯畫面曝光600萬網傻眼：拜託日本熊別學

該網友發現黑熊叼走自己花費萬元購入的電鋸。（圖／翻攝BowTiedBroke YT）

該網友無奈表示，這把電鋸花費他 500 美元（約新台幣 1.5 萬元）。相關畫面被日本網友「おつき」發現後轉發至社群 X 上，意外吸引 600 萬人觀看。多數人留言：「跪求日本熊熊不要模仿」、「這波波奇塔有點太大隻了」、「電鋸殺人熊要上映了嗎？」、「鏈鋸惡魔輸給熊之惡魔了」、「接著會不會有叼著日輪刀的熊出現」、「熊開始融入人類世界了」、「好可怕」。





原文出處：美國驚傳「鏈鋸熊」出沒！超扯畫面曝光600萬網傻眼：拜託日本熊別學

更多民視新聞報導

Meta新令12/4生效 澳洲未滿16歲禁用臉書、IG

喊晶片業被搶走「可恥」！川普澄清不怪台灣 突轉貼黃仁勳3句話

川普政府遭國會逼宮！美司法部被迫在30天內公布「淫魔富豪」檔案

