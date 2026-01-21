美體SPA痛到「昏厥撞破頭」 女律師怒提告

社會中心／綜合報導

女律師前往連鎖美容集團分店做美體SPA，卻疑似美容師的手法不夠純熟，導致女律師痛到缺氧，一度在淋浴間昏厥，撞上水龍頭，造成眉心四公分撕裂傷，因此破相，女律師不滿店家第一時間沒告知她受傷，事後求償三十萬，遲遲沒有達成共識，怒告過失傷害和詐欺罪，店家則強調有誠意解決消費糾紛。

額頭上出現長達四公分的傷痕，甚至還不停滲血，即便過了三個月，透過雷射除疤，但依舊只能淡化，無法徹底去除傷疤，這對女律師林雅君而言，抑鬱不已，沒料到只是去做美體SPA，卻因痛到昏厥，跌倒受傷破相。女律師林雅君表示「真的是亂打的一通，打我上背那些淋巴的地方，打得我哀哀叫痛得要命，進到淋浴間我第一次就暈倒了，暈倒的時候我有撞到淋浴間的玻璃門。」

美體ＳＰＡ痛到「昏厥撞破頭」 女律師怒提告過失傷害、詐欺

女律師眉心出現約四公分傷口 三個月後依舊無法徹底除疤（圖／民視新聞）

林雅君去年來到新莊，一間連鎖美容美髮店，進行美體SPA，卻疑似美容師操作儀器手法拙劣，不停推打腋下，以及背部淋巴，前前後後做了兩個半小時，後來她因為趴臥太久，加上痛到缺氧昏厥，撞到廁所水龍頭，導致眉心出現四公分傷口，怒控店家過失傷害，甚至詐欺。女律師林雅君表示「整個暈到不行，所以我第二次爬起來的時候，我又再次暈倒，這次是整個趴下去，就撞到我的左臉頰，所以我左臉頰整個是腫的，眉心又割了一個大傷，有做SPA都知道，一定是用完一罐才開另外一罐，怎麼可能會有兩罐，一罐還有四分之三另一罐全開沒有用，顯然他們店家是為了省一瓶的錢，所以就臨時開一罐。」

美容集團分店強調有誠意解決 委由公司律師處理中（圖／民視新聞）

質疑對方第一時間，沒告知她受傷，又沒協助送醫，還疑似為了省下一瓶按摩油費用，拒絕退款，讓她氣得怒告詐欺，對於女律師指控，店家強調絕對有誠意解決。連鎖美容集團分店業者表示「公司非常非常地有誠意，很誠懇在處理這件事情，而且我們已經用最快速度在做回應了，在這邊不便做任何地說明，我們都已經委由公司律師處理謝謝。標榜美髮、美容、美甲一站式服務，美容集團分店出現消費糾紛，女律師堅持提告，後續恐怕得對簿公堂。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

