美高山滑雪天后范恩冬奧決賽摔倒左腿骨折 手術後穩定

美國滑雪天后范恩在冬奧決賽摔倒後，左腿骨折，接受手術後穩定。

美國高山滑雪天后范恩在米蘭－科爾蒂納冬季奧運會，下坡賽決賽摔倒，導致左腿骨折，她已經接受手術治療，情況穩定。但這場意外也終結了她的奧運夢。（戚海倫報導）

41歲美國滑雪名將范恩在本屆冬季奧運的下坡賽，本來應該是她最偉大復出，美聯社報導，范恩已經在特雷維索的卡豐塞洛醫院接受手術，手術部位是她1月30日在瑞士克萊恩—蒙塔納發生的車禍中「完全撕裂」前交叉韌帶的那條腿。美國有線電視新聞網CNN報導，週日的決賽，這位美國選手起跑迅猛，但13秒後，她的右手臂就碰到門，導致她從斜坡上滾落停了下來。

比賽在長時間暫停後，重新開始，范恩的隊友強森為美國隊贏得本屆奧運的第一面金牌。美國滑雪和單板滑雪隊，稍早透過社群平台發表簡短聲明，表示范恩受傷了，目前情況穩定，正在美國和義大利醫生團隊的精心照料下。

范恩和前男友老虎伍茲等人，同樣是本世紀最重要體壇人物之一。她曾經登上「時代雜誌」和「運動畫刊」封面，吸引超越冬季運動愛好者的關注。范恩的運動成就堪稱無與倫比，她有3面奧運獎牌（包括1面金牌）、8面世錦賽獎牌（包括2面金牌）和4座高山滑雪世界盃女子總冠軍。2019年瑞典阿瑞世錦賽後首次退休的她，2024年4月進行右膝關節鈦合金置換手術，去年冬天「瘋狂地」復出。