美高檔牛排館爆「員工拍片尿在食物上」 警搜手機更嚇人！藏兒少不雅片

美國堪薩斯州利伍德（Leawood）知名高檔牛排館「Hereford House」爆出駭人醜聞，前廚房員工傑斯．韓森（Jace Hanson）涉嫌以自身體液（尿液）汙染食物，並拍片上傳至社群平台，遭警方逮捕後依多項重罪起訴。法院於2025年10月9日判處他11年4個月徒刑，為堪薩斯州法律所允許的最高刑期。

FBI接獲檢舉 影片曝光惡行

據美媒《KCTV5》、《KSHB 41》和《KMBC 9》報導，這些影片以「Vandalizer」帳號出現在社群平台上，內容顯示韓森在廚房內朝食物小便、吐口水、以腳踩踏食材，甚至將食物抹在身上後端給顧客食用。有民眾檢舉後，FBI介入調查，並於2024年4月25日通知地方警方，最終將韓森逮捕。調查指出，他的惡行發生於同年3月26日至4月25日期間。

涉刑威脅與兒少不雅物 偵查人員稱「最恐怖畫面」

韓森於2025年7月3日認罪，承認共33項重罪，包括22項刑事恐嚇、1項超過2.5萬美元的財物損害，以及10項兒少性剝削罪。辦案警探邦德（Jack Bond）在庭上作證指出，警方除查獲汙染影片外，還在韓森裝置中發現大量兒少性虐影像，形容這是他見過「最殘酷、最暴力」的畫面，審閱過程中多次被迫中斷。

牛排館名譽盡毀 倒閉、遭提13件民事訴訟

事件曝光後，「Hereford House」共同負責人希爾（Camellia Hill）表示，消息一出，營業額立刻暴跌，形容醜聞「徹底摧毀了餐廳」。該店於2024年8月3日宣布關閉利伍德分店，聲明稱是因「事件導致的財務壓力」。截至8月8日，已有至少13起民事訴訟對餐廳提告。

400起食物中毒投訴 警方系統一度癱瘓

利伍德警方透露，事件爆發後共接獲近400起食物中毒投訴，並展開約130次訪談，龐大的資料量甚至一度導致警局紀錄系統當機。

