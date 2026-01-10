美高階使團訪委 評估重啟使館

記者施欣妤／綜合報導

委內瑞拉前總統馬杜洛日前被美國逮捕，已在紐約等待進一步受審。美國與委內瑞拉9日分別表示正尋求恢復兩國關係，且美國高階外交代表團已前往委國，評估重啟駐委使館等事宜。

美國國務院聲明指出，高階外交官與安全人員組成的代表團，已前往委國首都卡拉卡斯，評估是否重啟2019年關閉的駐卡拉卡斯大使館。委國代理總統羅德里格斯政府也表示，計畫派遣代表團赴美；還證實將啟動會談，目標是與美國重新互設駐外使團。

由於委國受美方制裁，任何赴美的委內瑞拉官方代表團，都需要美財政部同意暫緩或豁免制裁才能成行，因此委國仍在等待華府回應。

美委在2019年川普第一任期時斷交，同年美方關閉駐卡拉卡斯使館，並將外交人員撤至哥倫比亞首都波哥大。

此外，美國總統川普9日在白宮與美國主要石油公司高層開會，推動美企投資委國石油工業等計畫，副總統范斯、國務卿盧比歐、能源部長萊特、內政部長柏根等官員列席。大部分美企對該計畫抱持謹慎態度，包含美國唯一仍在委國境內營運的雪佛龍（Chevron）也說，重點是確保當地同仁安全與資產完整。

美政府邀集主要石油公司高層開會，力促投資委內瑞拉。左起為柏根、范斯、川普、盧比歐、萊特。（達志影像／美聯社）