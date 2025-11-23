美高齡民眾染H5N5禽流感亡！疾管署：接觸禽畜風險高

美國華盛頓州出現全球首例人類感染H5N5禽流感病毒死亡案例，疾管署表示，該病毒過去僅存在於動物中，從未在人類身上被偵測過。個案為華盛頓州格雷斯港郡一名高齡民眾，於今年11月初住院治療，並於11月21日不幸過世。

美國華盛頓州出現全球首例人類感染H5N5禽流感病毒死亡案例。（圖／Photo AC）

疾管署指出，這名患有慢性疾病的高齡民眾，其感染來源最可能為自家後院飼養的家禽或其環境，州政府已在其後院家禽環境中檢出禽流感病毒。目前曾接觸該後院禽鳥及環境者均已列入健康監測，截至目前為止，無其他密切接觸者檢測呈陽性，也沒有人傳人跡象。

美國疾病管制與預防中心與華盛頓州衛生機構均評估，此案例不會提升對一般民眾的整體健康風險，對公眾的風險仍屬低度。疾管署表示，於今年4月已將美國華盛頓州列為「新型A型流感」第一級：注意（Watch）之旅遊疫情建議地區。由於本次個案未出現人傳人情形，且未新增相關確診接觸者，對一般民眾之風險維持低度，因此旅遊疫情建議等級暫不調整，仍維持第一級。

疾管署說明，新型A型流感係指每年週期性於人類間流行的季節性流感H1N1及H3N2以外，偶發出現感染人類的其他動物流感病毒。這些病毒主要感染對象為雞等禽鳥類或豬等哺乳類動物，屬於A型流感病毒，一旦感染人類，即統稱為「新型A型流感」病例。

為降低感染風險，疾管署提醒民眾於日常生活中落實「5要6不」防疫原則。（圖／疾管署）

根據疾管署資料，新型A型流感自2014年列為第五類法定傳染病後，台灣曾於2017年（H7N9）、2021年（H1N2v）、2022年（H1N2v）及2023年（H1N2v）各通報1例，共計4例零星個案，監測之341名接觸者均未檢出感染。

台灣農政與衛生單位持續執行禽流感監測，依農業部防檢署資料，今年累計72件禽類檢出禽流感陽性，疾管署已匡列858人次接觸者並採檢389件血清檢體，結果皆為陰性。截至目前，今年尚無新型A型流感人類個案。

近年全球通報之新型A型流感人類個案，多與直接接觸禽鳥、家畜或受污染環境有關。（圖／pxhere）

疾管署引述世界衛生組織最新評估指出，近年全球通報之新型A型流感人類個案，多與直接接觸禽鳥、家畜或受污染環境有關，尚無證據顯示其已具備持續人傳人的能力。世衛組織評估整體對一般大眾之風險仍屬低度，但曾接觸禽畜者之感染風險則相對提高。

為降低感染風險，疾管署提醒民眾於日常生活中落實「5要6不」防疫原則。「5要」包括：肉類及蛋要熟食、要以肥皂徹底洗手、出現症狀要戴口罩並儘速就醫，並主動告知旅遊史與暴露史、與禽畜長期接觸者要接種流感疫苗、要保持均衡飲食與適度運動。「6不」則包括：不生食禽鳥蛋類或其製品、不走私及購買來路不明肉品、不接觸或餵食禽畜、不野放或隨意丟棄禽畜、不將飼養禽畜與其他禽畜混居、不前往空氣不流通或人潮擁擠場所。

