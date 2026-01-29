美髮儀器設備推薦，舒適按摩沖水椅選XM

【商家指南推廣專題】

圖片由XM美髮儀器選品所提供

沙龍是改變造型的場所，更是消費者追求放鬆與享受的重要空間，選擇合適的美髮儀器設備能提升沙龍的專業性，也帶給顧客更愜意的感受。XM美髮儀器選品所成立於2023年，專為沙龍提供高品質、美觀且實用的設備，旗下產品包括奈米霧化機、溫塑燙髮機、獨立筒油壓椅，以及備受青睞的無重力按摩沖水椅等，讓美髮師與顧客都能在舒適的環境中創造完美髮型，不愧為美髮儀器設備推薦品牌。

XM美髮儀器的誕生，來自於對沙龍市場需求的敏銳觀察，隨著顧客對沙龍服務的期待提升，讓傳統美髮設備存在的既有問題浮上檯面，例如椅子舒適度不佳、款式與裝潢風格格格不入等等。XM深知這些困擾，透過高科技產品與客製化設計服務，為沙龍端解決痛點，如集按摩放鬆與沖水功能於一體的按摩沖水椅，便能全面提升沙龍的服務質感與顧客滿意度。

在沙龍服務中，洗髮與頭皮護理是最基本也最重要的項目之一，而XM的無重力按摩沖水椅，即成功將舒適度與功能性完美結合。無重力按摩沖水椅擁有氣囊包覆揉捏按摩，擁有多種按壓模式，提供從拍壓到揉捏的多樣化舒壓選擇，讓顧客在洗髮過程中享受無重力般的放鬆感，設計師可坐著操作，減輕久站造成的身體疲勞，底座設有靈活的旋轉轉盤，方便設計師自由選擇操作角度，更符合專業需求，且座椅表面也選用精緻耐磨的皮革材質，不但提升整體質感，且易於清潔維護。

除了按摩沖水椅，身為美髮儀器設備推薦品牌的XM美髮儀器還代理販售多款高品質產品，助力沙龍提升服務效率與專業形象：

奈米霧化機：擁有0.26nm超細奈米粒子技術，是全台第一通過經濟部合格商檢的專業產品，通過奈米粒子滲透毛鱗片，幫助燙、染、護髮產品更均勻地導入髮絲內部，加倍提升髮品功效，實現深層修護效果，成為沙龍端的必備工具。

溫塑燙髮機：針對燙髮時的常見問題，XM溫塑燙髮機提供精準控溫與均勻導熱，高驅動機能確保長時間運作仍能穩定發熱，讓燙髮曲線更自然，效果更持久，全面提升燙髮技術水準。

獨立筒油壓椅：結合人體工學設計，提供絕佳坐感與腰背支撐，適合長時間使用，並提供多款風格與顏色選擇，完美融入店內裝潢設計。

每間沙龍都有專屬的裝潢風格與品牌形象，因此XM美髮儀器選品所特別提供顏色客製化服務，從油壓椅到剪髮椅都能根據店內設計量身打造，實現設備與空間的完美契合。此外，XM的所有設備皆提供一年保固、終身保養的售後服務，使沙龍經營無後顧之憂，因此他們深受眾多美髮業者信賴，例如：台灣知名的日系髮廊Sieg Hair Salon，在北部分店就選用了XM的經典款獨立筒油壓椅，不只提升顧客的乘坐舒適度，也與店內裝潢風格完美融合，打造出極具質感的專業形象。

對於沙龍經營者來說，選擇合適的美髮儀器設備至關重要。XM美髮儀器選品所致力提供高科技、美觀且實用的設備，提升設計師的工作效率，也增強顧客的舒適感。如果您正在尋找美髮儀器設備推薦品牌，想要一款能兼具舒適按摩與高效沖水的設備，那麼XM就是您的最佳選擇，為您打造出專業、舒適、質感兼具的沙龍環境，並成為顧客心中最值得信賴的美髮空間。

品牌名：XM美髮儀器選品所

店家地址：408台中市南屯區五權西路二段1258-3C號

聯絡電話：0975808318

營業時間：週一~週五8:30~17:30（需提前預約）

以上訊息由XM美髮儀器選品所提供