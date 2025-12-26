美髮師穿性感開叉裙大走光「內褲全都露」 男問該不該提醒妹子這樣說

一名男網友表示美髮師裙底走光，但不知道自己該不該提醒，怕說了被當別有意圖。（示意圖：shutterstock／達志）

男生看到女生走光，到底該不該提醒呢？近日一名男網友表示，自己剪髮時看到一名美髮師裙底春光外洩，但實在不知道自己該不該上前提醒，還回家與女友討論，但2人也沒有取得共識，因此發文詢問大家，引起熱烈討論。

男網友在Dcard發問「女生會介意被提醒走光嗎」，他說自己下午去剪頭髮，原本閉著眼睛邊休息邊剪髮，睜開時美髮師的內褲卻透過鏡子映入自己眼簾，嚇得他又馬上閉起眼睛。原PO表示美髮師穿的是開叉中長裙，但坐著就會走光，覺得這裙子實在不行，但看對方IG平常這件出鏡率又很高。

不知道該不該提醒的原PO，回家後問女友該不該私下傳LINE告知對方，女友則表示如果對方很常穿感覺還是要說一下，但要怎麼開口，女友自己也沒個譜。

原PO詢問「各位覺得就裝作沒看到過比較好，還是要提醒一下」，底下湧入300多名網友討論，男女意見大不同，不少男網友認為不該提醒：「現在很敏感，你提醒搞不好被當噁男」、「可以提醒，但建議讓你女朋友去說，而不是自己去」、「男生去說很有可能直接吃個metoo鐵拳」、「性別不正確就不要多管閒事了」、「你這提醒下去可能就是要去做筆錄了」、「你夠帥嗎？不夠就安靜地看」。

女網友們則認為可以提醒：「是我的話我OK，還會很感謝你」、「我會希望對方提醒耶，只是要當下而且小聲說」、「我會謝謝你提醒，還能避免自己被別人偷拍」、「我身為女生自己是不介意，但有的女生真的難搞，還是建議讓你女友去說」、「我曾經被提醒過，真的很謝謝那位好心男生」。

