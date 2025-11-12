美髮師突手不舉 鈣化性肌腱炎惹禍
記者陳金龍∕台中報導
50歲女髮型設計師日前一覺醒來右肩膀劇烈疼痛，痛到無法舉手，連吃3天止痛藥也無效，就醫發現自己罹患鈣化性肌腱炎，經藥物、熱療、電療的效果有限，後來合併震波治療才終於能再抬手，重新回到職場。
台中醫院復健科醫師蔡逸松表示，這名髮型設計師以時尚設計風格及剪技聞名，是許多婚紗攝影公司的特約髮型設計師；9月初某天一覺醒來，右肩膀劇烈疼痛，痛到無法舉手，吃3天止痛藥無效，被迫臨時停工；就醫後才發現，自己罹患鈣化性肌腱炎。
蔡逸松說，患者原以為只是睡姿不良，到藥局買止痛藥服用未改善，就醫接受X光與超音波檢查，才發現自己右肩4條旋轉肌中負責舉手功能的棘上肌鈣化，導致無法舉手；經消炎藥、熱療1個月效果未如預期，急著返回工作崗位的患者，嘗試用體外震波治療，治療3週後大為改善，不但可以舉手，還可輕鬆操作剪刀設計髮型。
蔡逸松提醒，接受體外震波治療後應多加休息，治療1週內禁止服用人參、泡湯及熱敷，避免增加疼痛狀況；治療後如果有紅、腫、疼痛狀況，可冰敷15到20分鐘，如果疼痛可服用普拿疼止痛。
蔡逸松強調，鈣化性肌腱炎是種退化性疾病，病因不明，與之前舊傷或甲狀腺功能異常、糖尿病等有關，盛行率有2.7%到10%，主要發生於40到60歲民眾；如果民眾未跌倒卻突然肩部疼痛、活動度受限，應儘速就醫，由專科醫師診斷並提供最適合治療方式，才能讓自己儘速恢復正常生活。
