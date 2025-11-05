美髮業者以行動傳愛 捐款贊助家扶基金會照顧弱勢





美髮業者尤拿髮藝成大館及台灣瀧川有限公司，秉持「取之於社會，用之於社會」的精神，捐贈新臺幣3萬元予財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會台南市南區分事務所，用於支持弱勢家庭及兒少照顧服務。

社會局長郭乃文表示，尤拿髮藝成大館董事長陳錫銘及台灣瀧川有限公司黃榮漢總經理長期關心社會議題，不僅以專業技術服務市民，更以實際行動關懷弱勢族群。「感謝業者在景氣不易的時刻，仍願意慷慨解囊，讓社會看見美業的溫度。每一分捐款都將化為助人的力量，幫助更多需要關懷的家庭與孩子。」，市府將持續推動企業社會責任（CSR）合作計畫，鼓勵更多商家與企業以公益行動回饋社會，形塑「溫暖城市、共善共榮」的社會價值。

尤拿髮藝成大館董事長陳錫銘表示，從事美髮業多年，深知讓人變美不僅是外在的服務，更希望用愛心讓城市變得更美好。每一次剪髮、每一場造型，背後都有許多故事。我們承諾日後也會參與公益剪髮，希望透過這份心意，為社會帶來一點正能量，也讓更多人感受到被關心的溫度。

財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會台南市南區分事務所李保良主任表示，善款將用於支持弱勢家庭生活補助與青少年課後照顧服務。感謝尤拿髮藝成大館及台灣瀧川有限公司的善舉，這筆捐款不僅是一份資源，更是一份關懷，讓我們在服務的路上更有力量。

社會局表示，市府將持續串聯企業與社福單位，打造「公私協力、溫暖同行」的城市公益網絡，讓每一份善意都能傳遞給最需要的人。並廣泛結合民間資源與愛心，讓每位市民都能在生活中感受到「有溫度的照顧」。另亦呼籲，民眾如家中陷困或需協助，可就近洽詢各社福中心，或撥打06-2993992洽詢社會局，以提供即時的協助。

