美鬥士挑戰極限 陳亭妃陪跑

立委陳亭妃十八日陪同美國生命鬥士 Brad Kelley，平安跑到極限超級鐵人賽的台南終點。(記者翁順利攝)

記者翁順利∕台南報導

台南市正在舉辦全亞洲壓軸的第一場ＩＵＴＡ國際認證極限超級鐵人賽，吸引來自十四國的選手齊聚鹿耳門聖母廟挑戰一千一百三十公里的極限賽程，其中極為引人注目的美國生命鬥士Brad Kelley專程來台參賽，立委陳亭妃十八日特地陪同跑過終點，象徵「台美友誼」在台南賽道上的最溫暖連結，表達對生命韌性的讚禮。

在眾多強者之中，最引人矚目的莫過於來自美國的生命鬥士Brad Kelley，他曾在二零零三年因罹患罕見的格林─巴利症候群突然癱瘓，被醫師告知可能終生無法走路，但他用十幾年不放棄的意志重新站起，如今挑戰全世界最困難的鐵人賽，故事宛如奇蹟重生。Brad在十一日開賽後，僅用九小時就完成十九公里游泳，十二日雖遇颱風賽事中斷，隔天凌晨隨即重返賽道，十八日上午十時抵達終點時，陳亭妃專程等候，陪他抵達終點。

立委陳亭妃表示，陪伴Brad的最後一哩路，是希望用最直接的行動向生命鬥士致敬，一個曾被宣告可能再也站不起來的人，她親自見證Brad的勇敢與勇氣、與不認輸的堅持，尤其他跑進終點的時候，要讓Brad清楚知道台南人都在為他喝采，Brad的故事不只是一場鐵人挑戰，更是一堂生命課，運動可以比快，但人生比的是堅持。Brad用他的生命告訴我們，跌倒不可怕，站起來才真正偉大。