美魔女副會長「剝皮醫界、政商名流20億」！空殼前夫…背債落魄現況曝

記者簡榮良／高雄報導

吃乾抹淨！高雄一間明星國小驚傳吸金風暴，邱姓女子身為家長會副會長，社交手腕高，疑似以高額獲利話術利誘家長會成員、退休校長掏錢投資，並允諾每月利息報酬高達三成，甚至鎖定高爾夫俱樂部，將觸手伸向醫界、政商名流，初估吸金20億元。而投資空殼公司幾乎都是登記林姓前夫名字，遭檢警拘提，以三萬元交保。受害者上門討債，這才發現林男處境落魄，靠鋪柏油、打零工維生。

受害者上門討債，這才發現邱女的前夫林男處境落魄，靠鋪柏油、打零工維生。（圖／民眾提供）

邱姓女子於高雄一所明星國小擔任家長會副會長一職，時常熱心贊助飲料、餐點，校方臉書時常曬出她出席活動照片，貼文三句不離「謝謝」，好形象深植人心，累積不少人脈。

廣告 廣告

檯面下邱女向家長會成員及退休校長，以每月利息報酬高達三成話術利誘投資，同步透過高爾夫球教練牽線，將觸手伸向醫師、政商名流，憑著4、5年建立的信任，加上一開始真的有收到利息，甚至回本，受害者嚐到甜頭，紛紛加碼投資；而投資營業名目眾多，有飲料店、通訊行等，公司負責人都是掛名邱女前夫林男。據悉，林男因此積欠銀行貸款，其中通訊公司積欠2176萬元，被法院判決清償。

邱姓女子身為家長會副會長，社交手腕高，疑似以高額獲利話術利誘家長會成員、退休校長等政商名流投資，初估吸金20億元。（圖／民眾提供）

整起吸金案之所以會曝光，全因一名醫師娘發現分紅沒入帳，光她就投入200萬元，加上說服丈夫加碼投資近上億鉅款，聯絡不上人，拿著9千萬元本票到學校討債，才知道邱女7月出境潛逃，2名小孩轉學下落不明，受害者人數眾多，集體報案、申告。理所當然，林男成為被討債的對象，但他生活困頓，處境落魄，與弟弟靠鋪柏油、打零工維生，被害人血本無歸。

而當時一起出境的高爾夫教練上個月中回台立刻被拘提，他否認與邱女有關，檢方訊後交保。

通訊公司大門深鎖，甚至有借貸公司主動找上門放傳單，公司倒閉似乎已經不是秘密。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

明星學校…家長會副會長「剝皮醫界、政商名流20億」潛逃！屠宰手法曝

去化韓國瑜？柯志恩掐指嗆「綠營執政高雄55年」…議員狠酸：光速切割

正面照曝！姊弟戀妻子「回舊愛巢淪血洞屍」生前致電他…丈夫竟躲墳墓

回家了…退休校長「累了煮茶」卻魂斷玉山後四峰4天！遺體今吊掛下山

