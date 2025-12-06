美魔女副會長「剝皮醫界、政商名流20億」逃澳門…檢方發布通緝！

記者簡榮良／高雄報導

上流圈哀鴻遍野！高雄一間明星國小驚傳吸金風暴，邱姓女子身為家長會副會長，社交手腕高，出手闊綽，以話術利誘家長會成員、退休校長掏錢投資，並允諾每月利息報酬高達三成，更鎖定高爾夫俱樂部，將觸手伸向醫界、政商名流，初估吸金20億元。邱女7月捲款出境逃亡澳門，至今下落不明，由於涉及涉詐欺及地下洗錢，檢方昨（5）日正式對邱女發布通緝。

透過高爾夫球教練牽線，將觸手伸向醫師、政商名流，憑著4、5年建立的信任，加上一開始真的有收到利息，甚至回本，受害者嚐到甜頭，紛紛加碼投資，最後有去無回。（示意圖／AI生成）

邱姓女子於高雄三民區一所明星國小擔任家長會副會長，時常熱心贊助飲料、餐點，出手闊綽，像是校方需要一台簡易手持割草機，邱女無痛升級坐式高級割草機。校方臉書時常曬出她出席活動照片，貼文三句不離「謝謝」，好形象深植人心，累積不少人脈。

廣告 廣告

檯面下邱女則向家長會成員及退休校長，以每月利息報酬高達三成話術利誘投資，同步透過高爾夫球教練牽線，將觸手伸向醫師、政商名流，憑著4、5年建立的信任，加上一開始真的有收到利息，甚至回本，受害者嚐到甜頭，紛紛加碼投資，沒想到最後有去無回；而投資營業名目眾多，有飲料店、通訊行等，公司負責人都是掛名邱女前夫林男。

邱姓女子於高雄三民區一所明星國小擔任家長會副會長，時常熱心贊助飲料、餐點，出手闊綽。（圖／民眾提供）

整起吸金案之所以會曝光，全因一名醫師娘發現分紅沒入帳，光她就投入200萬元，加上說服丈夫加碼投資近上億鉅款，聯絡不上人，拿著9千萬元本票到學校討債，才知道邱女7月出境潛逃，2名小孩轉學下落不明，受害者人數眾多，集體報案、申告。理所當然，掛名負責人的林男成為被討債的對象，但他生活困頓，處境落魄，與弟弟靠鋪柏油、打零工維生，被害人血本無歸。

受害者上門討債，這才發現邱女的前夫林男處境落魄，靠鋪柏油、打零工維生。（圖／民眾提供）

而當時一起出境的高爾夫教練上個月中回台立刻被拘提，他否認與邱女有關，檢方訊後交保。檢方表示，因被告該第二次出境是前往中國澳門，已提報外逃經濟罪犯洽請調查局立即循兩岸司法互助程序協助查緝返國，並認定邱女涉詐欺及地下洗錢金融犯罪等行為，已於昨日正式發布通緝。

更多三立新聞網報導

沒掉官！藥檢鯛魚排翻車「喊國賠」衛生局長自請處分 懲處名單曝

老年得子…1月大男嬰「黑面溢奶」裹棉被亡！原因不明

全聯鯛魚排…解冤：毒被放大10倍！29歲女研究助理握生殺刀 離職真相曝

宣布了！錯殺全聯鯛魚排「要國賠」懲處名單…最高至衛生局副局長

