美魔女教唱天后生日開唱！白冰冰到場力挺 變「人形立牌」成拍照會

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

美魔女教唱天后楊惠絜（Eva），在音樂教唱領域春風化雨20年，昨（20）日於彰化舉辦人生第一場大型演唱會《星光璀璨2025公益演唱會》，現場席開80桌、座無虛席，星光雲集。綜藝大姐大白冰冰也率領「冰冰家族」到場相挺。

楊惠絜開唱，白冰冰到場力挺。（圖／音圓唱片提供）

整場演出唱好唱滿長達3個半小時，對楊惠絜而言，不只是人生第一場大型演唱會，更是她教唱生涯20年的重要里程碑。恰逢生日與母難日交會，她特別規劃獻給父母的歌曲單元，紀念12年前因肺腺癌離世的母親，將對家人的思念化為最深情的歌聲。

舞台上更充滿動人的家庭時刻。楊惠絜特別邀請妹妹上台，合唱鄧麗君經典〈我只在乎你〉，隨後她再邀請爸爸登台，高唱爸爸最喜愛的洪榮宏〈挽仙桃〉，楊惠絜貼心配合爸爸的 key 一同演唱。當晚楊惠絜全家總動員到場支持，包括老公、兩位高材生兒子、父親、妹妹，以及雙方親人全數到齊，台上台下交織成最強後援團，也讓這場生日演唱會更添圓滿意義。

此外，楊惠絜也不忘提攜後進，特別率領《超級冰冰秀》的小朋友弟子們一同登台表演。演唱會現場氣氛熱烈，白冰冰不僅親自上台致詞祝賀，更在台下樂當「人形立牌」，被賓客與粉絲團團包圍拍照，現場一度變成大型拍照會，笑聲不斷。

除了音樂上的精彩呈現，楊惠絜也以實際行動展現「人美、心更美」的典範精神。這場演唱會特別結合公益捐款與現場福袋販售，所得悉數捐出，支持「喜樂方舟」計畫，關注身心障礙者就業服務與職能培力。





