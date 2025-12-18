美魔女教官轉戰農業 「科技草莓」產量翻倍 全年有收成

黃敏寧創辦科技草莓園，白草莓風味獨特。（廖素慧攝）

黃敏寧創辦科技草莓園，正值採收期。（廖素慧攝）

美魔女教官黃敏寧退休後從農，用科技育苗及栽種蘭花、草莓，進口歐美先進的高架灌溉系統讓草莓株像搭電梯輪批升降，獲得充分日照，草莓正值採收期，白草莓、紅草莓鮮嫰欲滴，各有風味，搶攻明年農曆春節的節慶商機。

黃敏寧（左）開創科技蘭園及草莓園，白草莓、紅草莓都鮮嫰欲滴，嘉義市立委王美惠稱讚不已。（廖素慧攝）

黃敏寧在嘉義縣中埔鄉鄰近嘉義市創辦溫室蘭花園育苗，並以噴染、吸染技術，客製化將大白蘭花染色，花朵繽紛多彩，熱銷國內外，有了科技蘭花的經驗，她今年應用於草莓育苗及栽種，迎來豐收。

黃敏寧說，草莓在溫室育苗成功後，再移至配備有高架灌溉系統的溫室草莓園，高架灌溉系統可操作讓草莓分批輪流升降，接受充足日照、灌溉，約330坪草莓園就倍增為660坪的效益，草莓適合攝氏20度至25度生長，溫室就據此溫控，夏天吹冷氣，科技種草莓可以「反季節」終年有收成。

廣告 廣告

黃敏寧創辦科技草莓園，草莓搭升降梯做日光浴。（廖素慧攝）

黃敏寧還說，用科技掌控健康的育苗環境條件，草莓育苗率可高達95％，再將3株苗種於同1盆放上高架，疏小果、留大果，每株可收成1斤約7至8顆大草莓，可收成4、5次，目前自產草莓及草莓苗供應各地草莓農，可產出共約2萬5000顆草莓。

黃敏寧是警察女兒，半工半讀求學，再考軍校、從軍，擔任嘉中、華商中校教官，退休8年來投入科技農業，專業做白蘭花育苗，應客戶及市場需求，以白蘭當作畫布，吸染、噴染創作各色蘭花，外銷到歐美日市場大受歡迎。

嘉義市立委王美惠18日參觀蘭園及草莓園，非常稱讚，王美惠說，科技帶動精緻農業發展，運用科技讓蘭花、草莓全年都可生長，減少氣候影響產銷，大大提高競爭力。

更多中時新聞網報導

校園團膳廚餘解套 環部：可養豬

中職》曾豪駒重掌桃猿兵符 球團喊連霸

NBA》柯瑞回歸轟39分 勇士仍遭狼咬