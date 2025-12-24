美魔女歌手遭瘋狂女粉絲騷擾！私人電話慘遭外流 半夜被瘋狂打到怕

記者鄭尹翔／台北報導

出道滿十年的美魔女歌手談詩玲，近日推出全新專輯《神鵰俠侶》，不僅在音樂與造型上全面升級，話題也隨之暴增，沒想到新歌MV首播後，竟意外引來瘋狂女粉絲深夜電話騷擾，讓她接到手軟、相當困擾，直呼「真的很不可思議」。

談詩玲推出全新專輯《神鵰俠侶》。（圖／豪記唱片提供）

談詩玲自選秀節目《我要當歌手》脫穎而出，加盟豪記唱片即將邁入第十年，新專輯《神鵰俠侶》同名歌曲更成為三立八點檔戲劇《百味人生》片頭曲。她表示，這張專輯別具意義，每首歌皆為自己量身打造，記錄十年來在演藝圈的成長與心境，是送給歌迷、也送給自己的一份紀念。

廣告 廣告

除了音樂作品備受關注，談詩玲這次在造型上也大膽突破，以露香肩薄紗裙搭配緊身褲亮相，展現凍齡好身材。她笑說一直都有運動習慣，只是過去不特別強調外型，這次適逢入行十年，希望在最好的狀態下留下紀念，老公看了也大讚驚艷。

然而，新歌《神鵰俠侶》MV中她以古裝造型亮相，卻意外引來女粉絲的過度熱情。談詩玲透露，MV首播當天半夜，陸續接到陌生來電，對方反覆確認「妳是談詩玲本人嗎？我很喜歡妳」，隨即掛斷，接著連續多天每天至少四通以上來電，讓她開始感到不安。

她無奈表示，過去曾遇過男粉絲來電示愛，這次卻是20多歲的女粉絲半夜連環叩，讓她不得不開始過濾未顯示號碼。對於突如其來的粉絲騷擾，談詩玲苦笑形容是「甜蜜的負擔」，也提醒自己要更加謹慎面對，確保生活安全。

更多三立新聞網報導

言承旭唱到一半胸肌跳動！全場焦點都在這 粉絲側拍肌情影片全面外流

黃志明證實猝逝！馬來西亞天后悲痛追悼 曾受他鼓勵支持

獨家／五月天阿信跌落舞台！演唱會全場緊急暫停 吳建豪急奔向前險跌倒

36歲金曲歌后宣布懷孕！年初拚試管一次成功 準備成為二寶媽

