美魔女洩春光險全國放送！何妤玟才出手救援 今生日曝最大心願

記者陳宣如／綜合報導

女星何妤玟今（4）日迎來48歲生日，3日深夜她在社群平台感性發文，許願未來變得更加真實美好且自由，祝福自己生日快樂。巧的是，58歲「不老美魔女」胡文英同一天正好提及她，透露在錄影現場幸好有何妤玟溫馨提醒，她才發現自己胸貼外露，避免走光。此事彷彿呼應著何妤玟的生日願望，顯見她已在更加真實美好的路上。

女星何妤玟今（4）日迎來49歲生日。（圖／翻攝自何妤玟 Winnie Ho臉書）

何妤玟在生日貼文中表示：「時間從來不曾為誰而停留，所以我不會只在原地等待。我相信不管幾歲，我都可以為自己的生命做一些事情。」她並向支持自己的粉絲表達感謝：「謝謝一直喜歡我的你們，因為你們的支持，讓我更有熱忱與動力在中年持續為我的表演事業努力。未來的日子，也希望與你們持續前行，一起變得更真實、更美好、也更自由～」貼文最後以標籤「祝我生日快樂」收尾。

廣告 廣告

何妤玟（左）錄影前發現胡文英（右）的胸貼外露並立即提醒，才沒讓尷尬畫面播出。（圖／翻攝自美魔女胡文英臉書）

貼文發布後，包括女星唐玲、知名命理師詹惟中、知名作家蔡詩萍等人，紛紛為何妤玟獻上生日祝福，稍早何妤玟也在留言中Tag頭號粉絲們，寫下「謝謝你們給我的生日祝福，我都收到了」並附上兩個愛心表達幸福的心情。

巧的是何妤玟許願變得更加美好，而她已是個美好善良的人。胡文英3日下午在臉書分享錄影前的驚險插曲，直言自己在毫無察覺的情況下，進棚工作時一度陷入「走光危機」，好在何妤玟救了她。胡文英透露，節目錄製前「我的衣服露出胸貼一直沒發現」，直到別麥克風時，何妤玟察覺異狀立刻出聲提醒，她才發現胸前防護措施已外露多時，忍不住直呼「超糗」。

胡文英昨（3）日在臉書自曝一段錄影前的走光危機。（圖／翻攝自美魔女胡文英臉書）

胡文英笑道，何妤玟還一度以為她是故意的，「幸好她即時發現」，尷尬情況已在節目正式開錄前處理，並未影響實際錄影內容或畫面播出。

更多三立新聞網報導

女星紅毯戰袍「爆乳溢出來」！ 傳「尺度過火」遭踢出慈善節目主持

中國演藝圈水很深！台女星談合作被要求「進房陪酒」 他超硬背景曝

零防護措施！電豹女神比基尼照「10張有9張露出來」 驚險走光畫面流出

暴雨車禍戲太狠！八點檔女星「裙子黏腿」驚險走光 對戲男星全目睹

