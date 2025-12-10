美魔女背後熊抱「已婚總鋪師」！親密互動遭直擊 他認了心跳加速
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導
美魔女談詩玲推出新歌〈神鵰俠侶〉MV，找來總鋪師歌手陳隨意對唱，導演巧思為兩人打造AI動畫小龍女與楊過，與真人實境的親密戲互動演出。兩人相識10年首次合作，拍攝新歌MV尺度大突破，談詩玲背後熊抱陳隨意，兩人親密戲初體驗，談詩玲緊張到雙手顫抖，被輕撫的陳隨意則是直呼：「嚇到想逃！」
提到新歌，難度超高，挑戰高音階，讓談詩玲在錄音室吃盡苦頭，她表示，當天被感冒侵襲，咳嗽不止，全程含著喉糖，靠著不服輸的意志努力完成。新歌找來同門的總鋪師歌手陳隨意合作，談詩玲透露加入豪記唱片10年，終於在第十張專輯與陳隨意合作，在MV中兩人有許多親密戲，她笑說心中有些尷尬。
談詩玲透露其中一場自己主動從陳隨意背後熊抱的戲，剛開始很不好意思，隔著一點距離熊抱，讓導演傻眼斥責不入戲，要求整個人貼上去的攬牢牢緊貼，最後我只好咬著牙豁出去，拍攝完成，很擔心老公不能接受，怎料老公看過拍攝花絮後，卻淡定的說：「這不就是演戲嗎，哪有妳說得這麼誇張！」陳隨意則是直言像拍驚悚片，被嚇到心跳加速，想立刻逃開。
