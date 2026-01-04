美魔女胡文英錄影胸貼外露被看光 14秒影片還原現場

胡文英有「凍齡美魔女」的封號。（圖／美魔女胡文英臉書）

女星胡文英外貌與身材保養得宜，被封為「凍齡美魔女」，因為言行舉止大膽，成為許多節目邀約來賓，近來錄影時不慎露出胸貼，卻遭其他來賓一度誤認為是故意的，她隨後在臉書粉專分享14秒現場影片，立刻引起熱議。

胡文英近日錄製節目《命運好好玩》時，身穿銀白色鏤空小禮服搭配小短裙，露出雪白肌膚、修長美腿，如此傲人的火辣身材，讓所有人看得目不轉睛，沒想到工作人員幫忙別MIC時，坐在身旁的另一位來賓何妤玟，發現她的胸貼不慎外露，因此連忙提醒，而她在向何妤玟致謝後，尷尬表示：「超糗！她還說以為我故意的」。

廣告 廣告

現場14秒影片曝光後，掀起網友熱議：「美女就是尚介勇」、「可惜了，我也想當她的助理」、「真的好漂亮」、「美魔女真的人如其名」，其中也不乏有人貼心提醒：「多加件保暖衣物」。

胡文英先前上節目時，透露到北京與多年未見的好友洽談電影合作，對方卻表示不適合在大廳談公事，接著邀約她到房間品酒慢慢聊，胡文英當時以不會喝酒婉拒對方，沒想到對方不死心，仍不斷勸說，還說出「有些事你知道的」等暗示性字眼，讓胡文英驚覺事態不妙，毫不猶豫直接拒絕，豈料，對方竟惱羞成怒，撂下狠話後便離開，讓胡文英相當傻眼，接著強調：「我不能為了演電影而被潛規則」。

更多中時新聞網報導

張楷奕走失的愛犬意外成網紅

比照勞工 教團籲鐘點費調整法制化

2025台灣體壇10大新聞回顧》樂天桃猿封王 挺過換帥風波