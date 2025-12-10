美魔女談詩玲熊抱陳隨意攬牢牢拍新歌MV《神鵰俠侶》變身AI動畫小龍女與楊過圓夢！

▲美魔女談詩玲熊抱陳隨意攬牢牢拍新歌MV《神鵰俠侶》

【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】談詩玲戲劇初體驗，嚇壞陳隨意！美魔女談詩玲推出新歌MV《神鵰俠侶》，找來總鋪師歌手陳隨意對唱，導演巧思為兩人打造AI動畫小龍女與楊過，與真人實境的親密戲互動演出！

▲談詩玲新歌神鵰俠侶MV變身AI小龍女造型

而相識10年首次合作，拍攝新歌MV尺度大突破，談詩玲背後熊抱陳隨意，兩人親密戲初體驗，談詩玲緊張到雙手顫抖，被輕撫的陳隨意直呼嚇到想逃！

自「我要當歌手」選秀節目脫穎而出，美魔女談詩玲推出新歌《神鵰俠侶》，為三立八點戲劇「百味人生」片頭曲，10日在youtube新歌MV驚艷首播，而歌曲與MV都創意滿滿，導演以AI動畫結合真人交錯演出，如夢似幻的情境，注入超強的戲劇張力，讓談詩玲也很有感的直呼為了新歌，從頭到腳大改變，新歌很真實反應著我的人生！

提到新歌，難度超高，挑戰高音階，讓談詩玲在錄音室吃盡苦頭，製作人要求以真高音演唱唱，談詩玲表示當天被感冒侵襲，咳嗽不止，全程含著喉糖，靠著不服輸的意志努力完成，此外，新歌找來同門的總鋪師歌手陳隨意合作，談詩玲表示加入豪記唱片10年，終於在第十張專輯與陳隨意合作，我們倆都屬於中低音，對唱有著衝突感與困難度，新歌我的強勢感，對上暖男陳隨意，兩個不同元素，卻有著混搭的驚喜，為我們倆歌唱的第一次擦出火花！

而對於很有創意的新歌MV，談詩玲笑說一開始導演並未告知MV有戲劇的演出，怎料到現場，我們被要求有許多的親密動作，心中有些尷尬，第一次跟陳隨意合作，因為我們太熟了，要演談情說愛，真的很難，因此現場NG不斷，只要看著對方就笑場，一直都無法入戲，直到導演生氣，花了好些時間，才順利入戲，為了演出真情相對，我們倆貼得超近的，我都可以聽到他的呼吸聲，親密戲初體驗，真的緊張到不行，全程戰戰競競，直到拍完，整個人才如釋重負的放鬆，談詩玲並笑說其中一場我主動從陳隨意背後熊抱的戲，剛開始很不好意思的有距離熊抱，讓導演傻眼斥責不入戲，要求整個人貼上去的攬牢牢緊貼，最後我只好咬著牙豁出去，拍攝完成，很擔心老公不能接受，怎料老公看過拍攝花絮後，卻淡定的說這不就是演戲嗎，哪有妳說得這麼誇張！

▲陳隨意合作談詩玲新歌神鵰俠侶MV變身AI楊過造型

而演過舞台劇的陳隨意則笑說首次合作，我也不敢造次，談詩玲緊張到手發抖，顫抖的手撫摸我的嘴與眼睛，像拍驚悚片，我都被嚇到心跳加速，想立即逃脫，搞得我比她還緊張啦，不過我也才初次體會到，看她平日俠女作風，拍MV還即時傳拍攝花絮給老公看，看到她尊重老公的一面，也見識她有小女人的堅持與溫柔！

對於AI動畫角色楊過，我很滿意，日前才演完舞台劇，一直想演古裝戲，沒想到在MV就實現了，以前就曾有想演楊過角色，沒想到藉由AI動畫就圓夢，心情超開心的，對於新歌，陳隨意分享有難度但唱得很盡興，我們倆聲音都有挑戰高音階，近來為新歌宣傳上節目演唱，每次都要保持身體最佳狀態，才能完美演唱新歌！

而對於AI動畫俠女造型，談詩玲開心表示超喜歡的，我就是現實生活中的俠女，有次我準備出門，看到鄰居正在打養的小狗，無懼當時對方手持長棍，我大聲斥責阻止，我們就這樣的對峙到他放下棍子，我還警告說日後再這樣，我就要打電話給動保處！

另外還有次，走在路上親眼目睹一名年輕女生自摔，還怪罪走路顛簸的阿伯不小心撞她，阿伯一直道歉，該女仍不為所動的高聲謾罵，當下我就上前跟該女說整個過程我都有看到，是妳走路不專心滑手機，妳撞到阿伯的，怎能顛等是非，妳要跟阿伯道歉，日常生活中這樣的戲碼，經常上演著，好友都勸我不要管閒事，但我不能容許發生在眼前不公的事，社會需要更多人為正義發聲，我天生就是俠女的個性，我會繼續堅持保持著這個初衷！