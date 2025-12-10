美魔女談詩玲熊抱陳隨意 攬牢牢超親暱互動曝光

談詩玲推出新歌MV，邀來陳隨意對唱。（豪記唱片提供）

美魔女談詩玲推出新歌MV〈神鵰俠侶〉，邀來總鋪師歌手陳隨意對唱，導演巧思為兩人打造AI動畫小龍女與楊過，與真人實境的親密戲互動演出。而相識10年首次合作，拍攝新歌MV尺度大突破，談詩玲背後熊抱陳隨意，兩人親密戲初體驗，談詩玲緊張到雙手顫抖，被輕撫的陳隨意直呼嚇到想逃。

自《我要當歌手》選秀節目脫穎而出，美魔女談詩玲推出新歌〈神鵰俠侶〉，為三立八點戲劇《百味人生》片頭曲，10日在youtube新歌MV首播，而歌曲與MV都創意滿滿，導演以AI動畫結合真人交錯演出，如夢似幻的情境，注入超強的戲劇張力，讓談詩玲也很有感的直呼為了新歌，從頭到腳大改變，新歌很真實反應著她的人生。

談詩玲日前在錄音室吃盡苦頭，製作人要求以真高音演唱唱，談詩玲表示當天被感冒侵襲，咳嗽不止，全程含著喉糖，靠著不服輸的意志努力完成，新歌找來同門的總鋪師歌手陳隨意合作，談詩玲表示加入豪記唱片10年，終於在第十張專輯與陳隨意合作，「我們倆都屬於中低音，對唱有著衝突感與困難度，新歌我的強勢感，對上暖男陳隨意，兩個不同元素，卻有著混搭的驚喜，為我們倆歌唱的第一次擦出火花。」

而對於很有創意的新歌MV，談詩玲笑說一開始導演並未告知MV有戲劇的演出，怎料到現場被要求有許多的親密動作，心中有些尷尬，第一次跟陳隨意合作，「因為我們太熟了，要演談情說愛，真的很難，因此現場NG不斷，只要看著對方就笑場，一直都無法入戲，直到導演生氣，花了好些時間，才順利入戲，為了演出真情相對，我們倆貼得超近的，我都可以聽到他的呼吸聲，親密戲初體驗，真的緊張到不行，全程戰戰競競，直到拍完，整個人才如釋重負的放鬆。」

談詩玲並笑說其中一場她主動從陳隨意背後熊抱的戲，剛開始很不好意思的有距離熊抱，讓導演傻眼斥責不入戲，要求整個人貼上去的攬牢牢緊貼，「最後我只好咬著牙豁出去，拍攝完成，很擔心老公不能接受，怎料老公看過拍攝花絮後，卻淡定的說這不就是演戲嗎，哪有說得這麼誇張。」

