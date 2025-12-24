美魔女談詩玲致敬10年演藝路 大尺度造型超驚艷

美魔女談詩玲入行邁入第10年，推出第10張個人專輯。（圖／豪記提供）

57歲凍齡美魔女談詩玲入行邁入第10年，推出第10張個人專輯《神鵰俠侶》，她罕見突破尺度，以露香肩、薄紗裙造型驚艷亮相，展現多年運動維持的好身材。連老公都讚不絕口，直呼：「太驚艷！」

談詩玲談到新歌〈斤斤計較〉，笑說自己個性迷糊，唯獨對感情「斤斤計較」，堅持專一。談及與老公的相處，她透露自己外剛內柔，曾因胃痛不願驚動忙碌的老公，獨自開車掛急診；而老公雖常幽默問她：「妳吃這麼多，腸胃有順暢嗎？」這種另類的關心也讓她倍感窩心。

然而，新歌MV首播後竟引發「追星驚魂」。談詩玲透露，近期半夜接到一名20多歲熱情女粉的「奪命連環叩」，對方反覆確認身分並大膽示愛，每日通話數超過4通，讓她無奈採取過濾門號措施。從過往被男粉喊「老婆」到如今被女粉狂追，談詩玲直呼這是「甜蜜的負擔」，也提醒自己時刻小心，會繼續以更好的音樂回饋支持者。

