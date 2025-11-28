美魔女遭前男友殺害棄屍！她被刺數十刀後塞麻袋藏廢水槽 警方44天後尋獲遺體

涉有重嫌的金姓男子於供出棄屍地點後遭警方押解離開現場，警方正進一步釐清動機與經過。（圖／翻攝自X，@yonhaptweet）

南韓忠清北道清州市一名五十多歲女子10月中旬下班途中失聯，歷經44天搜尋後，警方終於在忠清北道陰城郡一處廢棄物處理業者的廢水處理槽內發現其遺體，案情震驚社會。涉案的金姓男子為死者的前男友，警方已於27日晚間將其逮捕，並以殺人罪名聲請羈押。

根據《韓聯社》報導，死者於10月14日傍晚駕駛SUV離開位於玉山面的公司後失去聯繫，最後身影僅出現在當地監視器畫面中。由於她生前多次向親友訴苦，表示與前男友金某在分手後仍因異性問題頻繁爭吵，家屬懷疑其失蹤與對方脫不了關係，遂於兩天後報案。

案發後，金嫌開始刻意製造不在場證明。他向被害人子女、友人與A某的母親謊稱兩人「很久沒聯絡」，甚至刻意播放公司監視器畫面掩飾行蹤。此外，他還用死者的手機向其職場主管發送辭職訊息，偽裝成死者本人請辭。

警方深入追查後，發現多項疑點，包括金男曾駕駛死者的SUV前往忠州湖，並無法清楚交代失蹤當日行蹤。經連日偵訊與證據比對後，金嫌終於在27日供稱，案發當日兩人在車內爭吵，他懷疑女方另結新歡，一時情緒失控，持刀刺殺對方數十刀後，將遺體塞入麻袋，棄置於陰城郡某廢水槽內。

27日晚間8時，警方在該廢棄物處理場找到裝有遺體的麻袋，遺體已送往殯儀館等待相驗。死者的SUV則已於日前在忠州湖打撈上岸。更令人髮指的是，金嫌在犯案三週後仍能以證人身份接受警方調查，全程裝作鎮定，辦案人員表示其面對質問毫無破綻，證詞前後不一卻毫無緊張，被形容「心如止水」。警方已將原本的「傷害致死」罪名改列為「殺人」，並於28日正式向法院申請羈押令，後續將進一步調查其完整犯案動機及是否有他人協助藏匿證據等相關事宜。

A某下班途中失聯，遺體最終在數十公里外的陰城郡廢棄物場被發現，犯案動線橫跨多地。（圖／翻攝自X，@yonhaptweet）

