美魔女「胸前大門開」不知情！發現後尷尬反應曝光

娛樂中心／李明融報導

58歲「不老美魔女」胡文英昨（3日）在臉書分享一段工作花絮，驚爆自己在錄影過程中發生嚴重的「走光危機」。她自曝當時衣服內的防護胸貼已經明顯外露，自己卻完全沒發現，直到同場女星何妤玟提醒，才讓她驚覺「早被看光」，事後回想起這段迷糊經歷，讓她尷尬大喊：「真的超糗！」。

台灣美魔女「胸前大門開」不知情！被提醒發現「早被看光」尷尬反應曝光

胡文英表示太專注於工作，完全沒注意到胸貼露出。（圖／翻攝自美魔女胡文英 臉書）胡文英透露，當天準備上工錄製節目時，可能因為過於專注於工作，竟然完全沒注意到防護措施出了狀況，導致胸貼大片露出。這場「走光危機」一直持續到錄影前的準備工作階段，她依舊渾然不知，直到身旁的何妤玟發現異狀才打破沉默。

胡文英感謝何妤玟的提醒，才沒讓尷尬畫面在螢光幕前播出。（圖／翻攝自美魔女胡文英 臉書）

胡文英回憶，當時兩人正聚在一起準備別上無線麥克風，眼尖的何妤玟立刻發現她的胸前「門戶大開」，趕緊上前低聲提醒。胡文英笑說，何妤玟當時還開玩笑調侃「我還以為妳是故意的哈哈！」所幸在節目正式開錄前及時化解，沒讓尷尬畫面在螢光幕前播出。對於何妤玟的「即時救援」，胡文英也表達了滿滿的感謝，直呼自己實在太粗心。

