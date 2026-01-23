美魔女PO「告變態賺90萬」爭議狂言 撿屍工程師不服提告仍吞敗
記者陳佳鈴／台中報導
台中一名工程師在夜店「撿屍」酒醉女子，事後遭提告乘機性交。審理期間，工程師大喊冤枉，並拋出震撼證據，指控女方曾在網路上炫耀「每天告這些變態就賺不完了」、「今年賺90萬可以直接放假」，質疑自己遭設局「仙人跳」。然而，台中高分院二審認為，女方的貼文雖然驚人，但無法抵銷案發當時她「泥醉無意識」的事實，最終駁回上訴，維持3年2月徒刑。
判決書指出，該案件發生在2023年8月12日。工程師在台中南屯區某夜店結識被害女子，凌晨見對方不勝酒力，竟將她背往附近的汽車旅館。工程師趁女子泥醉昏睡之際，強行吸吮胸部並以手指侵入下體，期間還拿手機偷拍裸照。女子酒醒後驚覺下半身赤裸，憤而報警，警方當場將人逮捕。
一審被判3年2月後，工程師不服上訴。他向法官爆料，指稱該名女子並非單純被害人。他提出證據顯示，女子在案發後曾堅持向摩鐵櫃台要早餐菜單，反應與一般性侵受害者不同。更驚人的是，女子涉入多起類似案件，其中一案剛獲賠70萬元。
工程師更出示多張女子的社群軟體截圖，內容寫道「今年第三筆」、「這次我要開50萬不要拉倒，你就進去蹲」、「90萬今年可以直接放假一整年了」、「每天告這些變態就賺不完了，還能替天行道」。工程師據此主張，女子是利用「撿屍」作為索討高額賠償金的手段，自己是遭設計的冤大頭。
儘管工程師指證歷歷，但二審法官審視監視器畫面發現，案發當時女子確實處於泥醉、無法自行行走的狀態，且下體深處與口腔皆驗出工程師的DNA。
法官認為，雖然女子在網路上的發文內容頗具爭議，且確實有其他性侵和解案例，但這些都無法直接反推她在本案發生前，就有「刻意裝醉」讓工程師撿屍的意圖。法律保障的是當下的性自主權，既然證據顯示女子當時已無意識，工程師趁機性交的犯行就成立。最終合議庭不採信工程師辯詞，駁回上訴，全案維持原判。
三立新聞網提醒您：
保護被害人隱私，避免二度傷害
尊重身體自主權，請撥打110、113
性侵害就是犯罪，請撥打110、113
更多三立新聞網報導
天價誘惑！川普再推「終極提議」：「1前提」發格陵蘭居民每人1百萬美金
榨乾最後1滴血！「一條龍」剝皮詐團 假投資結合刷卡換現金、查扣1.8億
破解+886防線！詐團藏七期豪辦「繞道轉接」 民眾接電話沒警語慘被騙
脫面罩救人！勇消長時間缺氧殉職 醫曝「氣切搏50分鐘」仍救不回
其他人也在看
女醫失蹤藏家變！淚喊：不想再當ATM 弟弟購屋她買單、上億保單掛外甥名
在台南市東區執業長達17年的「侯娟妃婦產科診所」於去年突然停業，引發地方病患關注，婦產科醫師侯娟妃更遭父母及丈夫向警方報案列為失蹤人口。經警方與檢調追查逾1年後，案件進入司法程序，這起失蹤案的真相也逐漸浮出檯面。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 331則留言
41歲打火英雄詹能傑殉職！分隊長悲嘆：他女兒還這麼小
基隆市樂利三街「台北生活家社區」昨晚間發生1起重大火警，1棟6樓高民宅的2樓突然起火，屋主22歲的女兒羅姓女子受困屋內。基隆市消防局獲報後迅速派員前往搶救，其中仁愛分隊小隊長、41歲的詹能傑在救援過程中，為了搜尋並救出受困民眾，連續3度重返火場。據了解，詹能傑疑似...CTWANT ・ 20 小時前 ・ 7則留言
詹能傑救女喊「衣服堆得像山」 死者父：妻長年撿拾回收物
詹能傑救女喊「衣服堆得像山」 死者父：妻長年撿拾回收物EBC東森新聞 ・ 17 小時前 ・ 23則留言
超毒千金黃荷娜投案動機不單純 竟供「演藝圈涉毒名單」求減刑
南韓知名企業「南陽乳業」創辦人外孫女黃荷娜（황하나、Hwang Hana），因擁有多項毒品前科，早在2023年逃往海外，直到2025年年底才在柬埔寨機場被逮，韓國檢方積極偵辦中。不過，有消息指稱，黃荷娜為了減刑，竟拱出多位韓星身分，引起外界關注。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 9則留言
傳奇女團2NE1隊長CL遭移送檢方 1人經紀公司爆違法
綜合韓媒報導，首爾龍山警察署今日表示，CL於2020年成立單人經紀公司「Very Cherry」，但在近5年間未向文化體育觀光部登記，涉嫌違法經營。警方表示，此案為不拘捕送辦，CL目前尚未被正式起訴，已被送至首爾西部地檢署，調查仍在持續。依據南韓現行的《大眾文化藝術產業發展...CTWANT ・ 13 小時前 ・ 2則留言
勝利疑現身柬埔寨與「太子集團」等犯罪組織開趴！他憂恐重演Burning Sun
前南韓男團BIGBANG成員勝利2019年在「Burning Sun」夜店醜聞後退出演藝圈，並因涉犯仲介性交易、賭博等罪名遭到判刑，不過，他在出獄之後近日被目擊現身柬埔寨，甚至傳出他接觸犯罪組織「太子集團」，疑似想在當地打造類似「Burning Sun」的場所，引發熱議。太報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
小隊長詹能傑英勇殉職！基隆消防局哀慟發黑白照：一路好走
基隆市的「台北生活家」大型社區昨（21日）發生嚴重火警，3次衝火場把面罩給待救民眾的消防小隊長詹能傑不幸殉職，消防局上下哀慟，發出黑白照在官方臉書上致哀表示：「一路好走」。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 2則留言
再傳醫療暴力！108公斤醉男揮拳爆打護理師釀腦震盪 中港澄清醫院：絕不寬貸施暴者
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導台中市西屯區澄清醫院中港院區昨（21）日清晨發生一起醫療暴力事件。一名26歲男子酒後自殘，在妻子陪同下送往急診室治...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
誇張! 拖吊途中撕封條上車 男謊稱在車上睡覺罪加一等
中部中心／陳嫈其、邱俊超、羅宇翔 苗栗報導苗栗市發生一起想規避拖吊費的誇張行徑，有男子違規停車，遭到拖吊。竟然趁拖吊車停等紅燈時，自行撕毀封條、跳上被拖吊的車，還謊稱自己在車上睡覺，企圖規避拖吊費，結果調閱行車紀錄器，戳破謊言，不只沒省到錢，還惹上刑責。誇張! 趁拖吊車停等紅燈 車主當場撕封條上車（圖／翻攝畫面）畫面中，拖吊車，拖著違停小客車準備返場，停等紅燈時，後方白色轎車副駕駛座，突然，走下一名男子，直奔被拖吊的車輛，當場撕掉封條、鑽進駕駛座。光天化日下，男子就這樣，偷偷跳上被拖吊的駕駛座上，一路坐回拖吊場，還辯稱自己原本就在車內睡覺，試圖規避拖吊費用。不過警方調閱行車記錄器，清楚拍下他自行撕封條上車的過程。拖吊途中上車! 男子謊稱在車內睡覺 遭行車紀錄器打臉（圖／民視新聞）事發就在20日上午9點半，當時車主違規紅線停車，警察來了，車門都有貼上封條，車輛上架，準備拖走。卻在行經苗栗市中華路，遇上男子離譜闖入。原本想省一條拖吊費，現在罪加一等。警方表示，男子不只得繳違停罰單與拖吊費，撕毀封條更涉及刑法"損壞公務員封印罪"。想鑽漏洞省錢，結果卻是害慘自己。原文出處：誇張！ 拖吊途中撕封條上車 男謊稱「在車上睡覺」遭行車紀錄器打臉 更多民視新聞報導疑煞車失靈連環撞! 70噸吊臂車直衝路邊汽機車好萌! 非洲"蘇卡達象龜" 飼主打造"沙子樂園"助繁衍佯裝買家! 縣政顧問逮"賣狗肉"移工 動保所:最高罰25萬民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
勇消詹能傑摘面罩捨身救人 醫曝：「缺氧太久」搶救50分鐘仍救不回
基隆市樂利三街「台北生活家」大型社區21日深夜發生火警，基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑(41歲)三度闖入火場救援受困的22歲余姓女子，還將氧氣面罩摘下給22歲余女使用，最終因濃煙加劇、長時間缺氧而不幸殉職。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 1則留言
對醫療暴力抱持零容忍 逞凶施暴林嫌依法嚴辦
【民眾網許順德臺中報導】自殘的林姓男子在廿一日凌晨疑似不滿醫師治療，追打醫師不成，涉嫌毆打詹姓男護理師，造成造 […]民眾日報 ・ 18 小時前 ・ 1則留言
北海岸冬遊首選 探訪石門百年梯田與三芝三生步道
新北市農業局二十二日表示，冬季週末前往北海岸踏青，除可到龜吼、富基漁港品嚐直送的現流海鮮與當季肥美螃蟹，欣賞沿途風稜石、老梅綠石槽等具代表性的地質景觀，行程不妨延伸至周邊農村社區，餐後漫步在三芝三和櫻花步道，品嚐社區新品「初戀米香」，或走訪石門嵩山「百年梯田」，在山海交織的美景中感受純樸農村的慢活時光。三芝三和社區結合自然生態、櫻花步道及食農教育，位於三芝區台二線上。沿著溪畔的櫻花步道，提供愉悅的健行體驗，溪水潺潺，清涼宜人；林木茂盛，吸引鳥類與昆蟲棲息。近年來，社區推廣食農教育，推出各式洛神系列點心，其中「初戀米香」口感酥鬆，是優雅午茶的首選。「希望市集」也販售新鮮農特產品及手工藝品，支持在地產業發展。石門嵩山社區位於北海岸丘陵，擁有美麗的火成岩梯田和豐富的生態資源。近 ...台灣新生報 ・ 16 小時前 ・ 1則留言
東港高中師生食物中毒疑案 業者無罪請求國賠敗訴原因曝
屏東東港高中發生435名師生食物中毒疑案，1、2審均判決鮮大師食品公司周姓負責人和郭姓總經理無罪，2人請求縣衛生局國家賠償共200萬元，高等法院高雄分院判決敗訴。 屏東地檢署指出，鮮大師食品公司承攬東港高中2020學年度學校營養午餐，並在2021年3月11日中午，提供蝦米高麗菜、蕃茄炒蛋、三色玉米粒自由時報 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
打火英雄詹能傑救人殉職！曾因「穿制服買便當」遭網友亂公審
基隆市安樂區六合里最大型社區「台北生活家」昨晚間發生重大火警，1棟6層樓住宅的2樓約在晚間10時許起火。火勢迅速延燒，濃煙自2樓大量竄出，短時間內便充滿整個樓梯間與公共空間，現場能見度極低，情況相當危急。警消初步確認屋內仍有多名住戶受困後，立即採取分批背負空氣...CTWANT ・ 21 小時前 ・ 1則留言
2026展覽必看｜七龍珠、航海王紀念展、埃及之王：法老預售票獨家搶訂 恐龍大復活關渡探險樂園開幕！全台展覽地點、時間、便宜票券一覽
準備好迎接長達20多天的寒假與春節連假了嗎？從台北的沉浸式藝術，到南台灣的法老特展，不管是藝術、運動、AI科技、攝影到動漫，各種展覽活動蓄勢待發，「揪愛Mei」整理2026最新展覽報你知，讓你寒假、過年假期不無聊，包含全台展覽地點、展期時間、搶便宜票券，這篇最強走春展覽與活動清單請收好！此外，同場加映全台人氣室內行程推薦，夢幻打卡景點台北101、寓教於樂的北高科教館、天文館、以及Xpark......不論是情侶約會、親子同樂、好友聚會，還是想一個人充實心靈，都能找到適合的選項！這幾天冷氣團來襲，天氣冷也可以躲室內看展喔！Yahoo夯好物 ・ 1 年前 ・ 8則留言
發錢了！「2項津貼」今入帳8000元 月底還有11筆錢發放時間一次看
勞動部勞工保險局行事曆顯示，1月共發放多筆款項，今（23）日為「國民年金保險老年基本保證年金」及「國民年金保險原住民給付」預定入帳日，符合資格者記得刷存摺確認。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發表留言
勇消詹能傑殉職「弟弟急趕來」！分隊長泣：他女兒還那麼小
不幸在基隆「台北生活家」社區大火中，因為3進火場救人殉職的仁愛分隊小隊長詹能傑，目前在桃園市消防局服勤的弟弟詹庭豪，已經火速請假趕來，詹能傑的長官對部屬殉職也痛哭失聲。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
護理師挨打腦震盪 衛福部優化醫療暴力防範處置流程
（中央社記者沈佩瑤台北22日電）台中有患者不願治療，竟把護理師打到腦震盪。衛福部今天表示，強烈譴責任何形式醫療暴力，將持續推展醫療暴力防範與處置流程優化，保障醫護人身安全，維護民眾就醫權益。中央社 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
台中 壯漢大鬧急診 重拳擊飛男護師
台中澄清醫院中港院區驚傳醫療暴力事件！體重達108公斤的26歲林姓男子因酒後與妻子吵架自殘，21日凌晨4時由救護車送往醫院急診，未料林男到院後情緒激動且暴走，不僅拒診，甚至瘋狂追打醫護人員。詹姓資深男護理師在說明病情時，遭林男以重拳襲擊頭部，當場被打飛跌臥病床短暫昏厥，因腦震盪須住院觀察，最快23日才能出院。院方強烈譴責暴力，強調絕不姑息，將協助詹男訴諸法律。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
41歲勇消詹能傑三進火場殉職 "摘面罩"捨身救人
社會中心／綜合報導基隆的這一場社區火警，不僅奪走民眾一條命，還有41歲的消防小隊長〝詹能傑〞，也不幸殉職！在搶救過程中，詹能傑為了救出受困民眾，三度進入火場，和死神搶人，甚至把自己的氧氣面罩摘下來，給民眾戴上，但最終無情惡火，還是帶走2人性命，但基隆消防明明配有〝共生面罩〞，為何沒有使用，後續也要調查。民視 ・ 19 小時前 ・ 1則留言