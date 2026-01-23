美魔女PO「告變態賺90萬」爭議狂言 撿屍工程師不服提告仍吞敗

記者陳佳鈴／台中報導

工程師撿屍美魔女，受害者竟PO文「告變態賺90萬」，工程師懷疑被仙人跳提告二審仍判三年2月。（示意圖／Pixabay）

台中一名工程師在夜店「撿屍」酒醉女子，事後遭提告乘機性交。審理期間，工程師大喊冤枉，並拋出震撼證據，指控女方曾在網路上炫耀「每天告這些變態就賺不完了」、「今年賺90萬可以直接放假」，質疑自己遭設局「仙人跳」。然而，台中高分院二審認為，女方的貼文雖然驚人，但無法抵銷案發當時她「泥醉無意識」的事實，最終駁回上訴，維持3年2月徒刑。

判決書指出，該案件發生在2023年8月12日。工程師在台中南屯區某夜店結識被害女子，凌晨見對方不勝酒力，竟將她背往附近的汽車旅館。工程師趁女子泥醉昏睡之際，強行吸吮胸部並以手指侵入下體，期間還拿手機偷拍裸照。女子酒醒後驚覺下半身赤裸，憤而報警，警方當場將人逮捕。

一審被判3年2月後，工程師不服上訴。他向法官爆料，指稱該名女子並非單純被害人。他提出證據顯示，女子在案發後曾堅持向摩鐵櫃台要早餐菜單，反應與一般性侵受害者不同。更驚人的是，女子涉入多起類似案件，其中一案剛獲賠70萬元。

工程師更出示多張女子的社群軟體截圖，內容寫道「今年第三筆」、「這次我要開50萬不要拉倒，你就進去蹲」、「90萬今年可以直接放假一整年了」、「每天告這些變態就賺不完了，還能替天行道」。工程師據此主張，女子是利用「撿屍」作為索討高額賠償金的手段，自己是遭設計的冤大頭。

儘管工程師指證歷歷，但二審法官審視監視器畫面發現，案發當時女子確實處於泥醉、無法自行行走的狀態，且下體深處與口腔皆驗出工程師的DNA。

法官認為，雖然女子在網路上的發文內容頗具爭議，且確實有其他性侵和解案例，但這些都無法直接反推她在本案發生前，就有「刻意裝醉」讓工程師撿屍的意圖。法律保障的是當下的性自主權，既然證據顯示女子當時已無意識，工程師趁機性交的犯行就成立。最終合議庭不採信工程師辯詞，駁回上訴，全案維持原判。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

