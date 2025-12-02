美麗基隆比賽得獎作品 即起展出

第八屆美麗基隆攝影暨影片創作比賽作品二日起文化中心一樓展出。（基隆市府提供）

記者王慕慈∕基隆報導

基隆市政府主辦的第八屆攝影暨影片創作比賽，日前於長榮桂冠彭園舉行盛大頒獎典禮，用鏡頭記錄美麗基隆，今年以「路」為主題，勝出作品二日起至十二月十七日在基隆市文化中心一樓展出。

今年典禮也特別邀請基隆社區大學太鼓社震撼開場，口琴及薩克斯風演出為活動增添豐富層次。得獎攝影組「金獎」作品以獨到的夜間視角呈現基隆的城市光影，作品不但有流暢的節奏與細膩觀察，更捕捉基隆夜景的生命力。

影片組「最佳影片」以基隆巷弄與濱海街道為主要舞台，展現導演對城市節奏與人文氛圍的敏銳體察。