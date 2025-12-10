美麗島事件46周年！賴清德盼在野「共同捍衛主權」：可以競爭但不能沒有團結

​民進黨今（10）日召開中常會，民進黨發言人吳崢會後轉述，黨主席賴清德表示，今天是12月10日「國際人權日」，也是「美麗島事件」46周年的紀念日，依照1999年的《台灣前途決議文》，與2004年的《族群多元國家一體決議文》，這兩份決議文的精神明確指出，台灣已是主權獨立國家。賴清德強調，台灣的不同政黨可以有競爭，但不能沒有團結，特別是在捍衛主權、確保自由民主的目標上，要共同為了民主價值與國家主權並肩同行。

賴清德指出，今天是12月10日「國際人權日」，也是「美麗島事件」46周年的紀念日，46年前，民主前輩們為了響應聯合國《世界人權宣言》精神，在高雄發起以民主、自由與人權為訴求的遊行，卻遭受當時的威權政府鎮壓、逮捕，引發自「二二八事件」以來，規模最大的警民衝突。

總統賴清德要台灣所有政黨「共同為了民主價值與國家主權並肩同行」。（資料照，柯承惠攝）

賴清德續指，46年過去，如今的台灣，人民享有民主的生活，在此除了感念前輩的犧牲奉獻，也要時刻提醒自己，得來不易的民主自由，必須好好珍惜，更要用心守護，如今，中國的威權主義擴張，透過各種手段企圖併吞台灣，改變民主生活價值，而身為民進黨黨公職的責任，就是承繼先進的信念，深化台灣的民主；達成這些任務的前提，就是要守護台灣國家主權。

賴清德說，依照1999年的《台灣前途決議文》，與2004年的《族群多元國家一體決議文》，這兩份決議文的精神明確指出，台灣已是主權獨立國家，和中華人民共和國互不隸屬，前途必須由2300萬台灣人民共同決定，不分先來後到，只要認同台灣，就是這個國家的主人，國家主權屬於全體台灣人民。

賴清德強調，台灣的不同政黨可以有競爭，但不能沒有團結，特別是在捍衛主權、確保自由民主的目標上，要共同為了民主價值與國家主權並肩同行，才不會讓前人用生命與苦難，換來的民主生活與人權價值，逐漸被削弱、甚至消失，這是使命，也是對未來世代的責任。

