美麗島事件46週年 賴清德：不同政黨可以競爭、不能沒有團結

民進黨主席賴清德今強調，台灣的不同政黨可以有競爭，但不能沒有團結。（資料照片／民進黨提供）

今天是12月10日國際人權日，也是「美麗島事件」46週年的紀念日。身兼民進黨主席的總統賴清德表示，依照1999年的《台灣前途決議文》，與2004年的《族群多元國家一體決議文》，這兩份決議文的精神明確指出，台灣已是主權獨立國家。賴強調，台灣的不同政黨可以有競爭，但不能沒有團結，特別是在捍衛主權、確保自由民主的目標上。

據民進黨發言人吳崢轉述，賴清德今天下午在中常會上表示，今天是12月10日「國際人權日」，也是「美麗島事件」46週年的紀念日。46年前，民主前輩們為了響應聯合國《世界人權宣言》精神，在高雄發起以民主、自由與人權為訴求的遊行，卻遭受當時的威權政府鎮壓、逮捕，引發自「二二八事件」以來，規模最大的警民衝突。

賴清德說，46年過去，如今的台灣人民享有民主的生活。在此，除了感念前輩的犧牲奉獻，也要時刻提醒自己，得來不易的民主自由，必須好好珍惜，更要用心守護；過去前輩們不惜以生命為代價，爭取自由、民主與人權，如今中國的威權主義擴張，透過各種手段企圖併吞台灣，改變台灣人的民主生活價值。

賴清德指出，身為民進黨黨公職的責任，就是承繼先進的信念，深化台灣的民主，達成這些任務的前提，就是要守護台灣國家主權，依照1999年的《台灣前途決議文》，與2004年的《族群多元國家一體決議文》，這兩份決議文的精神明確指出，台灣已是主權獨立國家，和中華人民共和國互不隸屬，前途必須由2300萬台灣人民共同決定。

「不分先來後到，只要認同台灣，就是這個國家的主人，國家主權屬於全體台灣人民。」賴清德提到，在面對外來的威脅時，台灣人必須團結，不讓外力所分化，堅定捍衛國家主權，維護自由民主生活。賴強調，台灣的不同政黨可以有競爭，但不能沒有團結，特別是在捍衛主權、確保自由民主的目標上。

賴清德呼籲，台灣人要共同為了民主價值與國家主權並肩同行，才不會讓前人用生命與苦難，換來的民主生活與人權價值，逐漸被削弱、甚至消失，這是台灣人的使命，也是對未來世代的責任。



