美麗島事件46週年 賴清德：政黨可競爭但要團結確保自由民主

今天(10日)是「國際人權日」，也是「美麗島事件」46週年紀念日。兼任民進黨主席的賴清德總統於中常會上發表談話表示，面對中國威權主義擴張，透過各種手段企圖併吞台灣，民進黨黨公職的責任就是承繼民主前輩的信念，深化台灣的民主，守護國家主權。賴清德並說，不同政黨可以競爭，但應團結，特別在捍衛主權、確保自由民主的目標上應該並肩同行。

民進黨10日召開中常會，兼任黨主席的賴清德總統在會中發表談話指出，12月10日是「國際人權日」，也是「美麗島事件」46週年紀念日，46年前，民主前輩們為了響應聯合國《世界人權宣言》精神，在高雄發起以民主、自由與人權為訴求的遊行，卻遭受當時的威權政府鎮壓、逮捕，引發自「二二八事件」以來，規模最大的警民衝突。

賴清德說，46年過去，如今的台灣，人民享有民主的生活，除了要感念前輩的犧牲奉獻，也要時刻提醒自己得來不易的民主自由必須好好珍惜，更要用心守護。

賴清德指出，過去民主前輩不惜以生命為代價，爭取自由、民主與人權；如今中國的威權主義擴張，透過各種手段企圖併吞台灣，改變我們的民主生活價值，民進黨黨公職的責任就是承繼先進的信念，深化台灣的民主；達成這些任務的前提，就是要守護台灣國家主權。

賴清德說，1999年的《台灣前途決議文》與2004年的《族群多元國家一體決議文》的精神均明確指出台灣已是主權獨立國家，和中華人民共和國互不隸屬，前途必須由2,300萬台灣人民共同決定。

賴清德強調，面對外來威脅一定要團結，才能捍衛國家主權與民主自由的生活方式。民進黨發言人吳崢轉述說：『(原音)不分先來後到，只要認同台灣，就是這個國家的主人，國家主權屬於全體台灣人民。因此，在面對外來的威脅時，我們必須團結，不讓外力所分化，堅定捍衛國家主權，維護自由民主生活。』

賴清德最後表示，台灣的不同政黨可以有競爭，但不能沒有團結，特別是在捍衛主權、確保自由民主的目標上，要共同為了民主價值與國家主權並肩同行，才不會讓前人用生命與苦難換來的民主生活與人權價值逐漸被削弱、甚至消失，這是我們的使命，也是對未來世代的責任。