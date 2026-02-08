美麗島大審驚聞「林家母女遇害」 蘇巧慧憶蘇貞昌第一時間急電回家

蘇巧慧透露林宅血案發生時，父親蘇貞昌等美麗島律師團正在法庭攻防。（資料畫面）

改編自台灣重大懸案的電影《世紀血案》，因翻拍授權爭議再次引發社會對「林宅血案」的討論。民進黨立委蘇巧慧近日在專訪罕見提及這場發生在46年前的政治慘案，如何深刻影響了她的童年，以及身為政治工作者第二代，對於台灣民主路徑的體認。

1980年2月28日，當時正值美麗島事件大審期間，蘇巧慧父親蘇貞昌作為林義雄的辯護律師之一，正身處法律攻防的前線。蘇巧慧轉述父親的回憶，在那天緊繃的氣氛中，律師休息室外突然傳來一陣陣驚恐的吆喝聲，喊著：「義雄他老母被人家殺死了！」隨即更傳來林家雙胞胎女兒也遇害的噩耗。

蘇巧慧透露，在那個充滿不確定性的極權年代，蘇貞昌聽聞慘案後的第一個動作，是立刻衝去拿著一塊錢打公共電話回家，語氣沉重地交代妻子：「孩子要顧好，家人要顧好。」母親當下無奈回應：「要怎麼顧？也是要出門買菜，孩子也要上課，要怎麼顧？」

這場血腥政治懸案，成為蘇巧慧童年無法自行出門的禁令，她感傷憶道，小時候只能站在樓上的窗台，看著同學在巷子裡盡情玩耍。「社會上對我們有一種無形的壓力。」蘇巧慧坦言，雖然父親毅然選擇走上爭取民主的道路，但作為家屬，在那樣的環境下成長，必須時刻保持小心，這種「不自由」的童年，讓她比同齡人更早感受到政治局勢的沉重，也形塑了她後來的家庭價值。

回顧這段歷史，蘇巧慧表示，正因為她是政治工作者的第二代，更能清晰地體認到，台灣現今擁有的民主與自由，絕非從天而降，而是由一代代前輩犧牲幸福、甚至生命才換來的辛酸成果。隨著《世紀血案》再次勾起這段白色恐怖最沉痛的懸案，蘇巧慧的自白也提醒著當代社會，歷史的傷痕不應被遺忘，民主的火種更需悉心守護。





