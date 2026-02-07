美麗島新竹縣長三腳督最新民調 徐欣瑩領先鄭朝方、陳見賢

【民眾新聞網方健龍新竹報導】美麗島電子報6日晚間公布新竹縣長國民黨黨內初選最新民調，也是繼日前公信力民調公布後，再度納入徐欣瑩、陳見賢和鄭朝方三腳督選項，民調顯示三腳督徐欣瑩支持度以32.3%，領先鄭朝方27.3%，至於陳見賢則是16.5%屈居第三。這項民調數據與日前的公信力民調公司的數據接近，不論黨內還是三腳督，徐欣瑩都是3人中支持度最高者。

國民黨新竹縣長黨內初選，陳見賢和徐欣瑩6日都派人前往領表，但最終徐欣瑩是否登記參選，則備受各界關注！台中市6日也公布將全民調決定台中市長提名人選後，藍營全台各縣市長初選，唯有新竹縣是採民調和黨員投票七三制。

徐欣瑩多次向黨中央抗議初選不公，也檢舉國民黨新竹縣黨部成陳見賢競選總部，黨部志工打電話懇求支持陳見賢的錄音，黨部成為陳見賢文宣品工作站等資料，但黨中央並不理會，黨主席鄭麗文仍堅持依黨綱採七三制！

另一份由鋒燦傳媒6日公布的新竹縣長民調，陳見賢支持度大幅輾壓徐欣瑩和鄭朝方，陳見賢與徐欣瑩對比支持度，由一週前的落後17.6個百分點，反超車徐欣瑩8個百分點，甚至陳見賢以19個百分點大勝鄭朝方。這份民調也引發網路熱烈討論，前立委林為洲看到數據後反諷陳見賢既然贏這麼多，為何不敢全民調。

美麗島電子報6日晚間發佈的民調，與一週前公信力民調的數據較接近，同樣也是納入徐欣瑩、陳見賢和鄭朝方三腳督，3人當中徐欣瑩支持度32.3%仍高居第一，鄭朝方以27.3%，落後5個百分點屈居第二，陳見賢支持度是16.5%，落後徐欣瑩將近一倍；根據數據顯示，在年輕族群方面，徐欣瑩獲得40.4%，鄭朝29.9%，陳見賢只有1.2%。國民黨員中，徐欣瑩也以51.6%領先陳見賢的31.4%；至於藍白合部分，民眾黨支持者還是大多數支持徐欣瑩，和之前公信力民調公布數據相同。然而，這份民調問卷也提到3人適不適合擔任縣長，鄭朝方則以46.2%，領先徐欣瑩的38.7%，陳見賢則是29.5%。