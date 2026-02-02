美麗島最新民調出爐 賴清德施政滿意度增加5.4％

美麗島最新民調顯示，對賴清德執政的整體表現而言，46.0%表示滿意，其中16.9%很滿意、29.1%還算滿意，而比上月增加5.4個百分點。（圖／取自美麗島電子報網站）

《美麗島電子報》今（2）日公布最新「2026年1月國政民調」，就總統賴清德的信任度與施政滿意度，以及行政院長卓榮泰的施政表現進行調查。結果顯示，在施政滿意度方面，46%的民眾對賴清德的執政表現表示滿意，比上月大幅增加5.4個百分點。

根據《美麗島電子報》2日公布的1月國政民調指出，就民眾本月對賴總統信任度而言，有46.9%信任，其中21.9%很信任、25.0%還算信任，而比上月增加4.3個百分點，43.3%不信任，其中28.6%很不信任、14.7%有點不信任，比上月減少5.0個百分點，未明確回答有9.7%，咸信因台美貿易談判幾乎底定，且多數民眾對政府談判結果與團隊表現尚屬肯定以致。民眾本月對賴總統信任評價已見逆轉但仍呈分歧，大致回復到去年6月暨大罷免投票前1個月的信任評價。

對賴總統執政的整體表現而言，46.0%表示滿意，其中16.9%很滿意、29.1%還算滿意，而比上月增加5.4個百分點，48.0%不滿意，其中29.7%很不滿意、18.3%有點不滿意，則比上月減少4.2個百分點，未明確回答有6.0%。調查顯示不滿意賴總統執政的民眾自去年7月以來首度低於5成，而民眾本月對賴總統的執政表現評價則非常分歧，但已接近去年6月暨大罷免投票前1個月的執政滿意度。

至於行政院長卓榮泰的施政評價，調查顯示，43.2%滿意，其中15.3%很滿意、27.9%還算滿意，而比上月增加5.1個百分點，42.3%不滿意，其中24.7%很不滿意、17.6%有點不滿意，則比上月減少2.0個百分點，未明確回答的有14.6%。民眾本月對卓院長的施政評價已見逆轉但非常分歧，另值得注意是滿意卓院長施政表現的民眾是去年5月以來首度高於不滿意，並與去年4月的滿意度評價幾乎相同。

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2026年1月26至28日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1075人（住宅電話698人、行動電話377人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

