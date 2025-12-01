美麗島最新民調跌破眼鏡！不滿賴清德53.3％ 連5個月破半數

《美麗島電子報》今（1）日公布最新「11月國政民調」，調查顯示民眾本月對賴清德總統的滿意度，有40.9%的民眾滿意，比上月略增0.8個百分點，同時也有53.3%的民眾不滿意，與上月比例相同，民調指出，不滿意賴總統執政者已連續5個月超過半數。而信任度仍呈分歧，其中有42.3%表示信任，比上月微增0.6個百分點，而48.1%不信任，同樣比上月微增0.6個百分點，另有9.6%尚未明確回答。

根據《美麗島電子報》1日公布的11月國政民調，有16.4%很信任賴清德、25.9%還算信任，另有9.5%很不信任賴清德、18.6%有點不信任，透過交叉分析可見，在高屏、70歲以上、國小以下學歷及泛綠民眾等族群中，超過半數信任賴總統，本次調查也顯示年齡層愈高、學歷愈低者，相對愈信任賴總統。

相較之下，男性、新北市、中彰投、基宜、花東及離島、20至29歲與40至59歲族群、專科以上學歷，以及民眾黨支持者、泛藍及中立民眾等群體，則超過半數傾向不信任，且學歷愈高者亦相對愈不信任賴總統。

針對國防預算議題，本月有75.6%民眾認為明年國防相關經費占政府總預算約3分之1的比例「太高」，該群體中75.6%表態不信任賴總統。而認為國防預算占比「剛好或太低」的民眾，則有超過5成7信任賴總統。此外，認為兩岸已無必要維持以往九二共識者，有72.6%信任賴總統、20.0%不信任；認為兩岸並非同屬一中者，則有55.7%信任、34.7%不信任。

至於本月對賴總統執政整體表現之滿意度，民調顯示40.9%滿意，比上月略增0.8個百分點，其中有11.4%很滿意、29.5%還算滿意，同時也有53.3%的民眾不滿意，與上月比例相同，其中有30.8%很不滿意、22.5%有點不滿意，此外有5.8%未明確回答。民調指出，不滿意賴總統執政者已連續5個月超過半數，且本月不滿意度仍高出滿意度12.4個百分點，執政評價同樣未能回到7月大罷免投票前水平。

在行政院施政評價部分，民眾本月對卓榮泰的整體表現，有39.5%滿意，比上月增加2.0個百分點，其中有10.1%很滿意、29.4%還算滿意；而有43.8%不滿意，則比上月減少1.5個百分點，其中有26.0%很不滿意、17.8%有點不滿意，另有16.7%未明確回答。民調分析認為，民眾本月對卓院長的施政滿意度已大致接近罷免投票前的評價。

本次民調由美麗島電子報委託執行，委託單位為《美麗島電子報 》，並由政治民調專家戴立安負責問卷設計與數據分析，同時委託《畢肯市場研究公司 》執行電訪工作。調查範圍涵蓋全國22個縣市，受訪對象為設籍於調查區域、年滿20歲的民眾，調查時間為2025年11月24日至26日，採用電腦輔助電話訪問（CATI）方式執行，此次民調共成功完訪1079份樣本，其中住宅電話701人、行動電話378人，於95%信賴水準下抽樣誤差最大值為±3.0%。

