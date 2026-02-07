美麗島最新民調 徐欣瑩32.3%居冠 藍營續政支持度41%

圖說：新竹縣長選戰升溫《美麗島電子報》最新民調顯示3人對決中，徐欣瑩支持度居冠領先民進黨竹北市長鄭朝方與新竹縣副縣長陳見賢。圖/翻攝臉書

2026 年新竹縣長選戰逐漸升溫，美麗島電子報近日公布最新民調結果顯示，在國民黨與民進黨可能人選同場對比下，現任立委徐欣瑩的支持度居於領先位置，且整體民意結構顯示，新竹縣仍偏向支持國民黨續任執政，為藍營選情注入強心針。

根據民調顯示，若今年舉行新竹縣長選舉，在國民黨徐欣瑩、國民黨陳見賢與民進黨鄭朝方三人同場競逐的情境下，徐欣瑩支持度達 32.3%，高於鄭朝方的27.3% 與陳見賢的 16.5%，為三位候選人中支持度最高者。未表態與不投票者合計仍有約兩成，顯示選情尚有發展空間，但在已表態選民中，徐欣瑩展現相對穩定的領先態勢。

廣告 廣告

除投票意向外，民調亦詢問受訪者對各潛在人選「是否適合擔任下一屆新竹縣長」的看法。結果顯示，徐欣瑩獲得 38.7% 民眾認為適合擔任縣長，明顯高於同為國民黨人選的陳見賢（29.5%），顯示其在縣政形象與治理信任度上，於藍營內部具備較強競爭力。

從整體政治結構觀察，新竹縣選民對政黨執政延續性的態度亦對藍營有利。民調指出，針對「下一屆縣長選舉是否應讓國民黨繼續執政，或改由民進黨執政」，有 41.0% 受訪者支持「給國民黨繼續做縣長」，明顯高於支持「換成民進黨做做看」的30.0%。分析認為，這反映新竹縣整體政治氛圍仍以穩定延續為主，而非強烈政黨輪替。

此一結構亦與現任縣長楊文科的施政評價相互呼應。調查顯示，對楊文科縣長七年多來施政表現「滿意」者合計達 57.9%，高於不滿意的 32.1%。地方人士指出，在縣政滿意度過半的情況下，選民更傾向尋找能承接現有施政路線、同時具備個人形象與整合能力的候選人。

交叉分析顯示，徐欣瑩在多個關鍵族群中具備相對優勢，包括 20 至 59 歲選民、具大學以上學歷族群，以及自我認定為中立或「看人不看黨」的選民結構。學者指出，新竹縣人口結構以科技產業與雙薪家庭為主，這類族群對候選人的專業形象、穩健風格與溝通能力尤為重視，亦是選戰後期的關鍵票源。

整體而言，這份民調顯示，新竹縣長選舉的核心關鍵，並非單純藍綠對決，而是在「國民黨可望續任」的結構下，誰能成為最具勝選條件的代表人選。從目前數據觀察，徐欣瑩在支持度、適任性評價及跨族群接受度上，均展現相對領先態勢，後續藍營如何整合內部、回應民意，將成為影響選情走向的重要觀察指標。

本次調查由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並由畢肯市場研究公司執行電話訪問。調查時間為2026年2月4日至5日，訪問對象為設籍新竹縣、年滿20歲的民眾。

本次有效樣本數為1,073人，在95％信賴水準下，抽樣誤差最大值為±3.0％。

更多品觀點報導

賴瑞隆、康裕成陪同力挺 南方問政聯盟成員完成初選登記

川習熱線點名台灣 賴清德以四個不變應萬變？

