美麗島最新民調「打臉大法官」 沈政男：賴2028困難重重

沈政男直言，卓榮泰(上右)不副署、賴清德(上左)默許，5名大法官判憲訴法違憲，都是毀憲亂政。（合成圖／資料照）

財劃法修法被閣揆卓榮泰拒絕副署，憲訴法修法遭5人憲法法庭宣布無效，引發憲政危機。美麗島電子報最新民調顯示，6成民意認為總統和閣揆不得專斷獨行，也不相信目前的大法官能獨立行使職權。精神科醫師沈政男直言，民意清楚表達，賴政府應停止毀憲亂政！

「民意清楚表達，賴政府應停止毀憲亂政！」沈政男今(29日)發文提到，最新美麗島電子報民調問及「我們國家不論是哪一個黨執政，您認為立法院院會三讀通過的法律，總統和行政院長可不可以自己決定要不要接受？」結果有26.7％認為總統和行政院長可以如此，60.0％認為不可以。另一題「我國憲法規定司法院有15位大法官，但是目前只有8位，大法官人數不足，已經影響憲法法庭的召開與判決。您相不相信目前司法院8位大法官能夠超出黨派，獨立行使職權，不受任何干涉」，結果有24.7％民眾表示相信，有59.9％不相信。

沈政男強調，民意表達非常清楚，卓揆不副署、賴默許，5名大法官逕自做出憲訴法違憲判決，都是毀憲亂政！應懸崖勒馬回頭是岸！

沈政男指出，美麗島最新民調顯示，賴清德總統的施政滿意度就停在4成，顯然大罷免效應散去，從3成1回升，但也沒辦法回到去年的滿意度。這樣的滿意度代表：賴2028連任，困難重重！沈政男直言，卓榮泰閣揆對於年改停降法案，不敢不副署，而是改採釋憲的對抗策略，問題是從民調可知，民意根本不認為大法官可以獨立判決，不受干涉。所以說卓榮泰若繼續亂搞，賴政府的民調只會更低。

PTT網友直呼「投賴40％裡面有13％不敢講話」、「竟然還有2x％的人認為總統跟行政院長可以肆意不照法律執行？公民教育真的白教了！」

