美麗島民調出爐！賴清德滿意度46％ 信任度出現黃金交叉

賴清德總統。（資料照片／總統府提供）

《美麗島電子報》今（2）日公布最新「1月國政民調」，就總統賴清德的信任度與施政滿意度，以及行政院長卓榮泰的施政表現進行調查。結果顯示，在施政滿意度方面，46%的民眾對賴清德的執政表現表示滿意，其中16.9%「很滿意」、29.1%「還算滿意」，較上月大幅增加5.4個百分點，而賴清德的信任度與卓榮泰的施政滿意度雙雙出現「黃金交叉」，整體評價較上月明顯回溫。

根據《美麗島電子報》2日公布的1月國政民調指出，有46.9%的受訪者表示信任賴清德，其中21.9%「很信任」、25%「還算信任」，相較上月增加4.3個百分點；不信任者則為43.3%，較上月下降5個百分點。信任度自去年7月後再度高於不信任，顯示民眾對賴清德的信任評價已逐步回升，大致回到去年6月、亦即大罷免投票前一個月的水準。

在施政滿意度方面，46%的民眾對賴清德的執政表現表示滿意，其中16.9%「很滿意」、29.1%「還算滿意」，較上月大幅增加5.4個百分點；不滿意者則為48%，較上月減少4.2個百分點。整體來看，賴清德的施政滿意度已接近去年6月大罷免投票前一個月的表現。

至於行政院長卓榮泰的施政評價，調查顯示，有43.2%的民眾表示滿意，其中15.3%「很滿意」、27.9%「還算滿意」，較上月增加5.1個百分點；不滿意者為42.3%，比上月減少2個百分點，另有14.6%未明確表態。值得注意的是，卓榮泰的施政滿意度為去年5月以來首度高於不滿意，同樣出現「黃金交叉」，且與去年4月的評價幾乎持平。

整體而言，本次《美麗島電子報》民調顯示，無論是總統賴清德的信任度與施政滿意度，或是行政院長卓榮泰的施政評價，皆呈現回升趨勢，執政團隊的民意支持度正逐步走出前一段時間的低潮。

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2026年1月26至28日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1075人（住宅電話698人、行動電話377人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

