美麗島民調曝藍白「唯一贏面」、三腳督激戰！侯友宜：找出最適當的人

《美麗島電子報》22日公布最新民調，若藍白合成功將有三種狀況，其中僅李四川45.8%領先蘇巧慧36.0%，是唯一有贏面的情況。若呈現三腳督態勢，國民黨唯一有贏面的也是李四川但僅贏蘇巧慧1.5％，對此，今（23）日新北市侯友宜表示，找出最適當的人來承擔，讓新北市市政能夠不斷地延續下去。

《美麗島電子報》22日公布最新民調，新北市若呈現三腳督態勢，國民黨派出李四川參選將獲得34.2%支持率、蘇巧慧緊追在後獲得32.7%、黃國昌得到15.4%支持，李四川和蘇巧慧僅差距1.5％選情高度緊繃。上述三腳督情境中，李四川可以得到83.6%國民黨支持者選票；蘇巧慧則可以獲得83.5%民進黨支持者選票，雙方在基本盤的動員能力相當。若國民黨由劉和然參選，則蘇巧慧以36.2%領先、黃國昌22.7%居次、劉和然僅獲得14.4%支持。

若藍白合成功將有三種情況，第一是由李四川45.8%領先蘇巧慧36.0%，這也是藍白唯一有贏面的情況；第二是蘇巧慧41.3%贏過劉和然31.2%；第三是蘇巧慧以41.8%超越黃國昌36.7%奪下新北市長寶座。

此次民調由《美麗島電子報》委託，對新北市設籍年滿20歲民眾，在2026年1月19日至1月21日進行調查。成功訪問樣本共1070人，其中住宅電話749人、行動電話321人，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內。

對此，侯友宜上午出席「115年市長行動治理座談會議-泰山區」會前受訪，有意爭取國民黨下屆新北市長提名的副市長劉和然就站在侯友宜旁邊。受訪時媒體焦點都在侯友宜，並詢問「美麗島民調公布新北市長民調，解讀李四川最具有競爭力，那蘇巧慧能穩固基本盤」，侯友宜回應說，選舉就是有過程、有期待、有壓力、有鞭策，會按照既有節奏，找出最適當的人來承擔，讓新北市的市政能夠不斷地延續下去。

媒體追問，該份民調也顯示，侯友宜個人滿意度有68％，但覺得應該給國民黨繼續執政的人有34％，認為要換黨做做看的有四成。接下來要怎麼輔選藍營的人選，延續執政？侯友宜回應表示，「謝謝市民朋友的鼓勵。從這份資料裡面可以看得出來，民眾最在乎的是民生經濟，不是政治跟政黨。」所以一切以民生經濟、政策跟執行力為最主要的考量，找出國民黨最好的人選，來延續市政推動，讓市政能夠棒棒都是強棒，延續下去，讓新北市更好、更進步。

