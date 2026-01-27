美麗島民調》台中市長穩了？江啟臣大勝民進黨何欣純14個百分點 小草看到楊瓊瓔就跑票
《美麗島電子報》26日公布最新2026台中市長支持度民調，由國民黨江啟臣、楊瓊瓔與民進黨何欣純互比，結果顯示，藍營若派出江啟臣，則將大勝何欣純14.5個百分點；楊瓊瓔則會反輸何欣純1個百分點，其中民眾黨支持者流向成為關鍵；另外，台中市民有37.8%支持國民黨繼續做市長，35.3%支持換成民進黨做做看，意見分歧。
若由江啟臣對決何欣純，民調指出，江啟臣獲43.9%支持率，何欣純29.4%，不投票、廢票6.4%，未明確回答20.3%。
而若由楊瓊瓔對上何欣純，則楊瓊瓔32.7%，何欣純33.7%，不投票、廢票11.3%，未明確回答22.3%。
美麗島電子報分析，雖綠營在年輕票源占優勢，但江啟臣在20到29歲落後12.3個百分點，差距控制在可追趕範圍內；楊瓊瓔則是全面崩盤，差距擴大至21.2個百分點。
藍白基層高度支持江啟臣 民眾黨流向決定勝負
美麗島電子報提到，民眾黨支持者的流向決定勝負，江啟臣能有效整合藍白，78.8%民眾黨支持者會投給他、10.6%投給何欣純；但國民黨若換上楊瓊瓔，則只能拿到57.8%民眾黨支持者選票，12.8%投給何欣純，13.9%將廢票。
在江啟臣、楊瓊瓔的國民黨內部互比方面，結果顯示，52%支持江啟臣，17.4%支持楊瓊瓔，未明確回答30.6%；江啟臣大幅領先個34.6百分點。美麗島電子報表示，藍營內部共識明確，江啟臣壓倒性支持，凝聚力是楊瓊瓔的5倍，基層沒有分裂危機。
盧秀燕滿意度雖高 藍綠政黨基本盤已打平
不過針對市長是否要換黨做做看，台中市民有37.8%支持給國民黨繼續做市長，35.3%支持換成民進黨做做看，未明確回答26.9%。
美麗島電子報表示，儘管現任市長盧秀燕個人滿意度極高，但政黨基本盤已在誤差範圍內，中間選民的流向將決定2026勝負。
此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2026年1月21至2026年1月23日，調查範圍台中市各行政區，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式。成功完訪1069人，在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。
