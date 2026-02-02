美麗島民調／台美關稅15％好成績 53％民眾滿意、多數藍白支持者不滿意

《美麗島電子報》今公布最新民調，對於關稅談判結果，有53.0%民眾表示滿意，31.9%不滿意。（資料照片／林煒凱攝）

台美關稅談判步入尾聲，雙方敲定對等關稅15%不疊加，我方也向美方爭取232條款下的半導體及衍生品最惠國待遇。《美麗島電子報》今天（2日）公布最新民調，對於關稅談判結果，有53.0%民眾表示滿意，31.9%不滿意，未明確回答的有15.1%。經交叉分析，僅民眾黨支持者與泛藍民眾不滿意台美談判結果的多於滿意，其餘各群民眾絕大多數明顯傾向滿意。

台美歷經9個月貿易談判後，美國商務部15日宣布台灣對等關稅稅率15%，與日本及韓國相同而且不疊加，台灣半導體與科技企業對美增加至少2500億美元直接投資，我國政府另提供2500億美元信用保證促進企業赴美建立半導體供應鏈，美國則要求台灣全面開放市場。

廣告 廣告

行政院副院長鄭麗君接受專訪時說明，政府以信用保證方式提供最高2500億美元的企業授信額度並沒有年限，而專款規模約62.5億至100億美元並規劃為5期，由國發基金及公民營銀行共同參與。

《美麗島電子報》今公布最新民調，對於行政院副院長鄭麗君帶領團隊和美國談判的結果滿意度，結果有53.0%民眾表示滿意，其中有27.4%很滿意、25.6%還算滿意，31.9%不滿意，其中16.0%很不滿意、15.9%有點不滿意，未明確回答的有15.1%。

經交叉分析，得見僅民眾黨支持者與泛藍民眾不滿意台美談判結果的多於滿意，其餘各群民眾絕大多數明顯傾向滿意，尤其男性、或新北市和雲嘉南及高屏、或70歲以上、或國中與專科及研究所學歷、或泛綠民眾等群超過5成5表示滿意，至於中立民眾有42.3%滿意、30.9%不滿意。

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2026年1月26至28日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1075人（住宅電話698人、行動電話377人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。



回到原文

更多鏡報報導

美麗島民調／賴清德滿意度46％大漲5.4個百分點 信任度重現黃金交叉

藍白立院當家！韓國瑜遭控議事不中立 賴清德：希望他發揮功能

立院藍白強闖「顏寬恒條款、中天條款」 賴清德無奈：希望全國民眾評評理

36歲Angelababy零修圖畫面曝光！網見「歲月痕跡」嚇壞 超土造型粉絲看傻眼