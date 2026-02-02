【美麗島民調】民眾對鄭麗文、白營反感破5成 民進黨好感度43%居三黨最高

《美麗島電子報》最新民調顯示，民眾對國民黨印象評價高於該黨鄭麗文主席。（資料照片／陳愷巨攝）



《美麗島電子報》今天（2日）公布1月國政民調，調查國民黨主席鄭麗文信任度與三大政黨好感度。結果顯示國民黨主席鄭麗文信任度為28.7%，不信任度達53.5%，而國民黨好感度為34.4%還比較高，顯示政黨與領導人評價出現落差。本月有43.9%民眾對民進黨表示好感，較上個月提升5.6%，高於國民黨的34.4%、民眾黨的30.8%，是國內三大政黨中最高。

（美麗島提供）

高達53.5%不信任鄭麗文 負評3個月暴增20%

廣告 廣告

在「整體而言是否信任國民黨主席鄭麗文」的調查中，有28.7%民眾表示信任，其中6.4%表示「很信任」、22.3%為「還算信任」；另有53.5%表示「不信任」，包括35.6%「很不信任」、17.9%「有點不信任」，未明確表態者為17.8%。若與政黨好感度相比，本次調查顯示，有34.4%民眾對國民黨抱持好感，49.9%表示反感，顯示民眾對國民黨整體評價，仍高於對其主席鄭麗文的信任程度。

進一步對照去年10月的調查結果，當時民眾對鄭麗文的好感度為30.4%、反感度為33.2%。相較之下，本次調查中，鄭麗文的正面評價僅減少1.7個百分點，但負面評價卻在短短3個月內大幅增加20.3個百分點。從支持者結構來看，泛藍民眾對鄭麗文的負面評價增加14.5個百分點，其中國民黨支持者增加11.7個百分點。泛綠民眾的負面評價增加20.2個百分點，民眾黨支持者對鄭麗文的負面評價則增加19.5個百分點，中立民眾的負面評價亦增加21.2個百分點。

美麗島電子報民調顯示，民眾對國民黨的整體好感度高於對黨主席鄭麗文的信任度，且對其個人的不信任比例明顯偏高。（美麗島提供）

民進黨人民好感度43% 三黨最高

就執政黨民進黨的好感度而言，本月有43.9%民眾對民進黨表示好感，其中13.9%為「很有好感」、30.0%為「有些好感」，較上月增加5.6個百分點，45.0%表示反感，包括24.5%「很反感」、20.5%「有些反感」，較上月減少4.9個百分點，未明確表態者為11.2%。整體而言，民眾對民進黨的印象評價較上月有所改善，但同時仍呈現高度分歧。

交叉分析顯示，雲嘉南地區、70歲以上、國中學歷及泛綠民眾等族群中，過半數對民進黨抱持好感。相對地，台北市、桃竹苗與基宜花東離島地區、40至59歲、高中學歷，以及民眾黨支持者與泛藍民眾等族群，則有超過半數對民進黨表示反感。中立民眾中，26.9%對民進黨有好感，43.7%表示反感。

此外，認為國內整體經濟現況良好的民眾中，有69.2%對民進黨有好感，認為經濟現況不佳者中，61.9%對民進黨反感。對賴總統或卓院長施政表現不滿意的民眾中，超過82%對民進黨反感。對民眾黨有好感的民眾中，有76.9%對民進黨反感；而對民眾黨反感者中，66.9%對民進黨有好感，27.3%同樣反感。至於對中國共產黨反感的民眾，53.7%對民進黨有好感，39.2%表示反感。

調查也顯示，滿意行政院副院長鄭麗君率團赴美談判結果的民眾中，有65.9%對民進黨有好感、23.4%反感，不滿意談判結果者，則有81.0%對民進黨反感。認為賴總統有必要赴立法院進行國情報告的民眾中，26.0%對民進黨有好感、66.0%反感，而認為賴總統無須前往立法院報告者，則有73.3%對民進黨有好感。

國民黨反感度達49.9%

至於最大在野黨國民黨的好感度，本月有34.4%民眾對國民黨有好感，其中6.1%「很有好感」、28.3%「有些好感」，較上月略減0.7個百分點，49.9%表示反感，包括27.4%「很反感」、22.5%「有些反感」，較上月微增0.4個百分點，未明確表態者為15.7%。

交叉分析顯示，僅民眾黨支持者與泛藍民眾對國民黨的好感高於反感，其餘多數族群對國民黨抱持反感或態度分歧。特別是男性、新北市與台北市及雲嘉南地區、20至39歲與70歲以上、國中與專科以上學歷，以及泛綠民眾等族群中，過半數表示對國民黨反感。中立民眾則有27.4%對國民黨有好感、36.0%反感

此外，認為國內整體經濟現況不佳的民眾中，46.4%對國民黨有好感、34.8%反感；對賴總統或卓院長施政表現不滿意者中，約56%對國民黨有好感，近30%表示反感。對民眾黨有好感的民眾中，有71.3%同時對國民黨有好感；對民眾黨反感者中，79.6%對國民黨反感。對中國共產黨反感的民眾，63.0%對國民黨反感，26.3%表示好感。

在立法院審查中央政府總預算的態度方面，認為應先通過無爭議民生預算、爭議部分朝野再溝通的民眾中，43.2%對國民黨有好感、43.5%反感。主張立法院應立即全面審查總預算者，僅21.8%對國民黨有好感，高達70.4%表示反感。另在賴總統是否應赴立法院國情報告的議題上，認為有必要者中，50.3%對國民黨有好感、34.3%反感；認為沒有必要者，則有80.0%對國民黨反感。

民眾對民眾黨反感度超過5成 超過國民黨

至於第二大在野黨民眾黨，本月有30.8%民眾對其表示好感，其中5.3%「很有好感」、25.5%「有些好感」，較上月減少2.1個百分點；51.8%表示反感，包括32.1%「很反感」、19.7%「有些反感」，較上月增加4.1個百分點，未明確表態者為17.5%。調查亦指出，民眾對民眾黨的反感程度，已達去年5月以來新高。

民調顯示，民眾對民眾黨的好感度下滑、反感度上升，且反感程度創下去年5月以來新高。（美麗島提供）

交叉分析顯示，僅民眾黨支持者與泛藍民眾對民眾黨好感高於反感，其餘多數族群明顯傾向反感，尤其新北市、台北市與雲嘉南地區、60歲以上、國中學歷及泛綠民眾等族群中，超過55%對民眾黨反感。中立民眾有24.4%對民眾黨有好感、42.0%反感。不滿意賴總統或卓院長施政表現的民眾中，超過5成對民眾黨有好感，約3成反感。而對中國共產黨反感的民眾中，25.0%對民眾黨有好感，63.0%表示反感。

本民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2026年1月26至28日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1075人（住宅電話698人、行動電話377人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

更多上報報導

開箱700坪豪宅挨批「幫姊敗票」 謝典林：我又沒有要選縣長

廉政署數位學習課程獲肯定 拿下「學習界奧斯卡獎」金獎

新北市長布局倒數 藍黨部主委：最快農曆年前確認方向