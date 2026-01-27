【美麗島民調】江啟臣43.9%大勝何欣純 藍黨內對決力壓楊瓊瓔

國民黨台中市長人選陷入僵局，江啟臣（中）的最新民調已勝過楊瓊瓔（右）與民進黨何欣純（左）。（合成照片／張哲偉、王侑聖攝）





2026地方大選在即，民進黨已拍板由何欣純出戰台中市長，但國民黨提名人選至今仍陷僵局，立法院副院長江啟臣及立委楊瓊瓔互不相讓。《美麗島電子報》公布最新民調，若江啟臣對決何欣純，江啟臣以43.9%勝過何欣純29.4%；若是楊瓊瓔對決何欣純，何欣純則以33.7%勝過楊瓊瓔32.7%。而江啟臣與楊瓊瓔的黨內對決，則以江啟臣52%勝過楊瓊瓔17.4%。

針對2026台中市長選戰，《美麗島電子報》昨天（26日）公布最新民調，民調詢問藍營與綠營3位人選「以下這幾位適不適合擔任下一屆新台中市長？」結果江啟臣以49.7%認同率奪冠，其次是何欣純33.9%，楊瓊瓔則以25.7%墊底。另有29.1%未明確回答。

民調詢問，若江啟臣對決何欣純，江啟臣以43.9%勝過何欣純29.4%；若是楊瓊瓔對決何欣純，何欣純則以33.7%勝過楊瓊瓔32.7%。此外，若江啟臣與楊瓊瓔進行黨內對決，江啟臣也以52%的支持率力壓17.4%的楊瓊瓔。另有30.6%未明確回答。

此外，針對台中市長盧秀燕的施政滿意度，有64.6%表達滿意，另外有27.2%不滿意。民調也詢問「今年台中市長選舉可以給國民黨繼續做市長、或是可以換成民進黨做做看，對台中市未來的發展可能比較好？」，結果顯示有37.8%支持讓國民黨繼續執政，35.3%則支持換民進黨做做看，另有26.9%未明確回答。



此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2026年1月21至2026年1月23日，調查範圍台中市各行政區，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式。成功完訪1069人，在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。（責任編輯：王晨芝）

