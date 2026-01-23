【美麗島民調】藍白合李四川45.8%領先 若「三腳督」黃國昌支持度僅15.4％



《美麗島電子報》公布最新「2026新北市長選舉可能人選支持度民調」。結果顯示，若藍白合推出李四川對決民進黨的蘇巧慧，李四川以45.8%支持度明顯領先蘇巧慧的36%，差距達9.8個百分點；即便進入「三腳督」局面，由李四川、蘇巧慧、黃國昌等3人參選，李四川仍以34.2%支持度居首，而黃國昌的支持度則僅有15.4％，顯示其在多人競選下李四川仍能維持領先。

李四川領先蘇巧慧 若改推劉和然、黃國昌都落後





廣告 廣告

在藍白合對決情境中，民調詢問民眾「如果國民黨和民眾黨共同推出李四川和民進黨蘇巧慧競選新北市長，您會投給誰」，結果顯示45.8%支持李四川、36%支持蘇巧慧，另有7.8%表示不投票或投廢票，10.4%未明確回答；若藍白合改推劉和然對決蘇巧慧，蘇巧慧的支持度則提升至41.3%、而支持劉和然的為31.2%，另有14.6%表示不投票或投廢票，13%未明確回答。

至於藍白合推出黃國昌的情況，民調顯示41.8%支持蘇巧慧、36.7%支持黃國昌，兩人差距僅5.1個百分點，13.2%表示不投票或投廢票，8.3%未明確回答。

「三腳督」李四川仍有優勢 蘇巧慧也有基本盤

若是在「三腳督」的情況下，結果為34.2%支持李四川、32.7%支持蘇巧慧、15.4%支持黃國昌，11.2%未明確回答，李四川仍排名第一；若改為劉和然、蘇巧慧、黃國昌三人競逐，則由蘇巧慧以36.2%支持度領先，22.7%支持黃國昌，14.4%支持劉和然，未明確回答有12.1%。

此外，民調也同步調查新北市長侯友宜施政7年滿意度，結果顯示68.7%表示滿意，其中「很滿意」19.4%、「有點滿意」49.3%；另有22.2%不滿意。至於「國民黨在新北市連續執政20年，是否該換黨做做看，對新北市未來的發展可能比較好」，結果顯示34%支持國民黨續政，31%支持改由民進黨執政，10.1%支持民眾黨，合計約四成一的民眾傾向換黨執政，顯示即便侯友宜個人滿意度偏高，國民黨要延續執政仍面臨不小挑戰。

本次調查由美麗島電子報委託，戴立安負責問卷設計與分析，調查範圍為新北市，對象為設籍該市年滿20歲之民眾。調查時間為2026年1月19日至1月21日，採用電腦輔助電話訪問（CATI）方式，架構包含住宅電話與行動電話（雙架構抽樣）。成功完訪樣本共1,070人（住宅電話749人、行動電話321人），在信賴水準95%時，抽樣誤差最大值為±3.0%。（責任編輯：呂品逸）

更多上報報導

民調全面輾壓 「徐榛蔚接班人」正式建請黨中央徵召選花蓮縣長

【TPOC網路聲量】賴瑞隆聲量高民調卻落後 兒霸凌爭議陷「好感度危機」

國民黨花蓮縣長民調公布 游淑貞遙遙領先卻遭對手指控「搞突襲」