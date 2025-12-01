美麗島民調》賴清德不滿意度沒變低！連續第5個月「不滿民眾破半數」

《美麗島電子報》今（1）日公布最新11月國政民調，其中針對總統賴清德的執政滿意度與信任度進行調查。結果顯示，在滿意度方面，40.9%民眾表示滿意，略增0.8個百分點；53.3%不滿意，比例維持不變，不滿意已連續5個月超過半數。信任度則仍呈現分歧，42.3%信任、48.1%不信任，皆微增0.6個百分點。

民調顯示，民眾本月對賴清德執政的整體表現，40.9%滿意（1.4%很滿意、29.5%還算滿意），比上月略增0.8個百分點；53.3%不滿意（30.8%很不滿意、22.5%有點不滿意），與上月相同；未明確回答5.8%。​

​民調指出，不滿意賴清德執政的民眾，已連續5個月超過半數，且本月不滿意多於滿意12.4個百分點，仍無法回復至7月大罷免投票前對賴清德的執政評價。

交叉分析顯示，認為明年「國防相關經費約占政府總預算3分之1比例太高」的民眾有80.2%不滿意賴清德執政，認為國防相關經費占比剛好或太低的民眾超過5成7滿意；認為有必要維持兩岸以往九二共識基礎與作法的民眾78.4%不滿意，認為沒必要維持九二共識的民眾69.9%滿意、25.3%不滿意。

至於認為兩岸並非同屬一中的民眾54.6%滿意、40.8%不滿意，而對中國共產黨反感的民眾有50.5%滿意、45.3%不滿意。

而民眾本月對賴清德的信任度，42.3%表示信任（16.4%很信任、25.9%還算信任），比上月微增0.6個百分點；8.1%不信任（29.5%很不信任、18.6%有點不信任）也比上月微增0.6個百分點；未明確回答9.6%。

​民調分析，民眾本月對賴清德的信任度持續略呈分歧，同樣仍無法回復至7月大罷免投票前的信任評價。

交叉分析顯示，認為明年「國防相關經費約占政府總預算3分之1比例太高」的民眾有75.6%不信任，而認為國防相關經費占比剛好或太低的民眾超過5成7信任；認為沒必要維持兩岸以往九二共識的則有72.6%信任、20.0%不信任；至於認為兩岸並非同屬一中的民眾有55.7%信任賴總統、34.7%不信任。

本次民調由美麗島電子報委託執行，委託單位為《美麗島電子報 》，並由政治民調專家戴立安負責問卷設計與數據分析，同時委託《畢肯市場研究公司 》執行電訪工作。調查範圍涵蓋全國22個縣市，受訪對象為設籍於調查區域、年滿20歲的民眾，調查時間為2025年11月24日至26日，採用電腦輔助電話訪問（CATI）方式執行，此次民調共成功完訪1079份樣本，其中住宅電話701人、行動電話378人，於95%信賴水準下抽樣誤差最大值為±3.0%。



