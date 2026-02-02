【美麗島民調】賴清德提1.25兆國防預算 52.9%認為他應赴立院國情報告





《美麗島電子報》今（2日）公布最新1月國政民調，針對「台美關稅談判滿意度」，有53%民眾表示滿意、31.9%民眾表示不滿意。另外關於1.25兆國防特別預算，有52.9%民眾認為總統賴清德應到立法院進行國情報告，34.1%民眾則認為沒必要。

台美關稅談判結果出爐，針對談判結果，有53%民眾表示滿意，31.9%民眾表示不滿意，未明確回答的有15.1%。而在立法院審查總預算議題上，有46.3%民眾認為可先通過沒爭議的民生預算，有爭議的預算則讓朝野先溝通；35.3%民眾則認為立法院應該馬上開始全面審查今年中央政府總預算。

民調顯示有53％民眾滿意台美關稅談判成果。（美麗島電子報提供）

民調也針對1.25兆國防特別預算詢問「賴總統去年提出追加8年1.25兆元的國防特別預算，立法院最近表決通過請賴總統到立法院針對國家安全、國防預算和對美國軍購等進行國情報告後，就會開始審查。您認為賴總統有沒有必要去立法院進行這項國情報告？」結果顯示，有52.9%民眾認為有必要，34.1%民眾認為沒有必要，未明確回答有13.0%。

52.9％民眾認為賴清德應赴立院進行國情報告。（美麗島電子報提供）





此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2026年1月26至28日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1075人（住宅電話698人、行動電話377人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。（責任編輯：殷偵維）

