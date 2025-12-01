美麗島民調》賴清德滿意度持續上升但不滿意度也連5個月過半
《美麗島電子報》11月國政民調指出，總統賴清德的滿意度為40.9%，不滿意度則維持53.3%，不滿意已經連續5個月超過半數。
《美麗島電子報》今（1）日公布11月國政民調指出，總統賴清德的滿意度為40.9%，不滿意度則維持53.3%，滿意度連續3次上升但不滿意已經連續5個月超過半數。而信任度方面有42.3%表示信任，48.1%不信任，顯示相當分歧。
民眾11月對賴總統執政的整體表現而言，40.9%滿意，有53.3%不滿意，不滿意已連續5個月超過半數。
就民眾本月對賴總統執政的整體表現而言，40.9%滿意，其中，有11.4%很滿意、29.5%還算滿意，而比上月略增0.8個百分點。另有53.3%不滿意，其中30.8%很不滿意、22.5%有點不滿意。
民調指出，不滿意賴總統執政的民眾已連續5個月超過半數，而且本月不滿意賴總統的多於滿意12.4%，仍無法回復至7月大罷免投票前的執政評價。
綠營支持民眾滿意賴清德執政的多於不滿意，民眾黨支持者與泛藍及中立民眾等群超過6成不滿。
民調指出，民眾本月對賴清德的信任度持續略呈分歧，同樣無法回復至7月大罷免投票前的信任評價。
另就民眾本月對賴清德信任度而言，42.3%表示信任，其中，16.4%很信任、25.9%還算信任，比上月微增0.6%。
另有48.1%不信任，其中，29.5%很不信任、18.6%有點不信任，也比上月微增0.6%。
滿意度與信任度朝野兩極化，無法回復至大罷免前評價
民調指出，民眾本月對賴清德的信任度持續略呈分歧，同樣無法回復至7月大罷免投票前的信任評價。
經由交叉分析高屏、或70歲以上、或國小以下學歷、或泛綠民眾等群超過半數信任賴清德，而愈年長或學歷愈低的民眾也相對愈信任。
至於男性、或新北市與中彰投和基宜花東離島、或20至29歲與40至59歲、或專科以上學歷、或民眾黨支持者與泛藍及中立民眾等群，則超過半數不信任，而且學歷愈高的民眾也相對愈不信任。
認為國防預算飆高的民眾，有75.6%不信任賴清德，而認為占比剛好或太低的民眾，有超過5成7表示信任。
此外，國防預算飆高受到矚目。賴清德宣布未來8年將投入國防預算1.25兆元，一年一度秋鬥遊行昨日登場時，批評國防特別預算可能會排擠教育、社福等預算，國民黨主席鄭麗文聲援表示，砸錢債留子孫，這能換來台海安全？「台灣一但淪為戰場，什麼都是空談。」
國防預算高低牽動信任度，民進黨好感反感都增加
美麗島民調也顯示，認為明年國防相關經費約占政府總預算3分之1比例太高的民眾，則有75.6%不信任賴清德，而認為國防相關經費占比剛好或太低的民眾，超過5成7表示信任。
認為明年國防相關經費約占政府總預算3分之1比例太高的民眾，則有75.6%不信任賴清德，而認為占比剛好或太低的民眾，超過5成7表示信任。
民調也點出值得注意的是，傾向台灣獨立或緩獨的民眾超過6成2信任，其餘各群民眾則明顯傾向不信任，而對中國共產黨反感的民眾有52.0%表達信任、40.2%不信任。
此外，認為沒必要維持「九二共識」的則72.6%信任、20.0%不信任，至於認為兩岸並非「同屬一中」的民眾，有55.7%信任、34.7%不信任。
就民眾本月對執政的民進黨好感度而言，39.9%在政黨好感度方面，對民進黨有好感，其中，11.1%很有好感、28.8%有些好感，比上月增加1.3%。
國民黨反感度增.2.7%，民眾黨反感度增3%為最多
有49.9%對民進黨反感，其中，26.4%很反感、23.5%有些反感，比上月增加0.7%，顯見好感與反感都同步增加。
國民黨好感度而言，35.4%對國民黨有好感，其中，6.1%很有好感、29.3%有些好感，比上月略減0.3%。
同時有49.3%對國民黨反感，其中，25.8%很反感、23.5%有些反感，則比上月增加2.7%，顯見好感度略降，反感度微增。
至於民眾黨部分，30.7%對民眾黨有好感，其中3.9%很有好感、26.8%有些好感，比上月減少1.9%。
另有49.5%對民眾黨反感，其中，28.6%很反感、20.9%有些反感，比上月增加3%，一來一回，好感度與反感度相差4.9%。
僅4.3%押川普優先確保臺灣利益，46.9%認定鄭麗文挺兩岸統一
民調另詢問，未來3年兩岸如果發生戰爭，美國總統川普會優先確保誰的最大利益？結果美國為77.9%，國際整體為5.5%，優先確保台灣利益只排第三名的4.3%，甚至是中國利益也有2.7%。
未來3年兩岸如果發生戰爭，民眾認為，美國總統川普會優先確保台灣利益只排第三名的4.3%。
就民眾的政黨傾向而言，即便民進黨支持者也有71.6%認為，川普會優先確保美國最大利益，國民黨支持者有85.6%作此看法，民眾黨支持者則是有96.7%、中立民眾有75.7%。
民調也顯示，民眾認為國民黨主席鄭麗文的統獨立場：台灣獨立4.0%、先維持現狀以後台灣獨立0.9%、先維持現狀以後再打算要不要獨立2.6%、永遠維持現狀7.7%、先維持現狀以後再打算要不要統一5.3%、先維持現狀以後兩岸統一1.9%、兩岸統一46.9%。
民調稱，就民眾認知的賴清德與鄭麗文統獨立場而言，顯然在民眾心中2人都迥異於主流民意對台灣前途的立場。
賴清德與鄭麗文迥異主流民意，地方與大選恐炮製聚旗效應
民調表示，更令人擔憂是，在朝野暨綠藍2大黨及其領導人意識型態對立與極化之下，正逐步加溫對明年9合1全面性地方選舉（可能包括公投）與2028大選的政權攻防，勢必將加深國內政治對抗的氛圍與力道。
在民眾心中認為，賴清德與鄭麗文統獨立場，都迥異於主流民意對台灣前途的立場，勢必將加深國內政治對抗的氛圍與力道。
在此情形下，民調稱，甚至會伺機製造內外矛盾炮製聚旗效應（Rally 'round the flag effect，指在國家面臨戰爭或是外交危機的時候，國家領導人或執政者能在一定期限內獲得很高的支持度，同時國內輿論會減少對政府施政的批判。），藉以累積短期政治資本而有利於選情，至盼國人明察共同守護民主。
這次民調是在11月24日至26日，由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式，採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。成功完訪1079人，其中，住宅電話701人、行動電話378人，合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。
