美麗島民調／賴清德滿意度穩定爬升 不滿意度53.3％連續5個月過半

《美麗島電子報》今公布最新國政民調，「賴清德施政滿意度」有40.9%滿意，另有53.3%不滿意。（資料照片／鄒保祥攝）

《美麗島電子報》今天（1日）公布最新國政民調，針對總統賴清德施政滿意度，結果顯示，有40.9%滿意，相較上月上升0.8個百分點，另有53.3%不滿意，與上月相同，不過不滿意度已連續5個月過半。至於行政院長卓榮泰施政滿意度，則有39.5％滿意，相較上個月上升2個百分點，不滿意度有43.8%，下降1.5個百分點。

根據《美麗島電子報》11月國政民調，「賴清德施政滿意度」有40.9%滿意賴總統的執政表現，其中11.4%很滿意、29.5%還算滿意，相較上月上升0.8個百分點，不滿意度則維持53.3%，其中30.8%很不滿意、22.5%有點不滿意，與上月相同。

民調指出，不滿意賴清德執政的民眾已連續5個月超過半數，而且本月不滿意賴清德的多於滿意12.4個百分點，仍無法回復至7月大罷免投票前對賴清德的執政評價。

對於「賴清德信任度」，有42.3%信任賴清德，其中16.4%很信任、25.9%還算信任，相較上月上升0.6個百分點，另有48.1%不信任，其中29.5%很不信任、18.6%有點不信任，比上月微增0.6個百分點。

另外對於「卓榮泰施政滿意度」，有39.5%滿意卓閣揆表現，其中10.1%很滿意、29.4%還算滿意，比上月增加2個百分點，另有43.8%不滿意，其中26%很不滿意、17.8%有點不滿意，比上月下降1.5個百分點，未明確回答的有16.7%。

此次民調由《美麗島電子報》委託執行，由政治民調專家戴立安負責問卷設計與數據分析，同時委託畢肯市場研究公司執行電訪工作。調查範圍涵蓋全國22個縣市，受訪對象為設籍於調查區域、年滿20歲的民眾，調查時間為2025年11月24日至26日，採用電腦輔助電話訪問（CATI）方式執行。此次民調共成功完訪1079份樣本，其中住宅電話701人、行動電話378人，於95%信賴水準下抽樣誤差最大值為±3.0%。



