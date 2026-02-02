美麗島民調／賴清德滿意度46％大漲5.4個百分點 信任度重現黃金交叉

最新民調顯示，總統賴清德施政滿意度回升至46％，比上月增加5.4個百分點。（資料照片／總統府提供）

《美麗島電子報》今天（2日）公布最新國政民調，針對總統賴清德施政滿意度，有46.0％民眾表示滿意，比上月增加5.4個百分點，48％不滿意，未回答有6.0％，調查顯示，不滿意賴清德執政民眾自去年7月以來首度低於5成，且已接近去年6月、大罷免投票前1個月的執政滿意度；另行政院長卓榮泰施政滿意度則有43.4％，比上月增加5.1個百分點，不滿意有42.3％，未回答有14.6％。

《美麗島電子報》今公布最新民調，針對「賴清德信任度調查」，有46.9%信任，其中21.9%很信任、25%還算信任，比上月上升4.3個百分點；另有43.3%不信任賴清德，其中28.6%很不信任、14.7%有點不信任，也比上月減少5個百分點，未明確回答有9.7％

廣告 廣告

調查顯示，主因台美貿易談判幾乎底定，且多數民眾對政府談判結果與團隊表現尚屬肯定以致。民眾本月對賴清德信任評價已見逆轉但仍呈分歧，大致回復到去年6月、大罷免投票前1個月的信任評價。

（圖／美麗島電子報提供）

針對「賴清德施政滿意度」，民眾本月對賴總統執政的整體表現而言，46.0%表示滿意，其中16.9%很滿意、29.1%還算滿意，比上月增加5.4個百分點；另有48.0%不滿意，其中29.7%很不滿意、18.3%有點不滿意，比上月減少4.2個百分點，未明確回答有6.0%。

調查指出，不滿意賴清德執政的民眾自去年7月以來首度低於5成，而民眾本月對賴清德的執政表現評價則非常分歧，但也接近去年6月暨大罷免投票前1個月的執政滿意度。

（圖／美麗島電子報提供）

針對「行政院長卓榮泰施政滿意度」，有43.2%滿意，其中15.3%很滿意、27.9%還算滿意，比上月增加5.1個百分點；另有42.3%不滿意，其中24.7%很不滿意、17.6%有點不滿意，則比上月減少2.0個百分點，未明確回答的有14.6%。

調查分析，民眾本月對卓榮泰的施政評價已見逆轉但非常分歧，另值得注意是滿意卓榮泰施政表現的民眾是去年5月以來首度高於不滿意，並與去年4月的滿意度評價幾乎相同。

（圖／美麗島電子報提供）

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2026年1月26至28日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1075人（住宅電話698人、行動電話377人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。



回到原文

更多鏡報報導

立院藍白強闖「顏寬恒條款、中天條款」 賴清德無奈：希望全國民眾評評理

藍白立院當家！韓國瑜遭控議事不中立 賴清德：希望他發揮功能

白委李貞秀陷國籍爭議！綠營批表格30秒就能下載 陳智菡曝：她已放棄中國籍

大S忌日倒數！韓節目直擊具俊曄雨天守墓 低聲一句「熙媛更辛苦」全場淚崩