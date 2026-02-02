美麗島民調》逾半民眾認「關稅談得好」！助攻賴清德「黃金交叉」掃大罷免陰霾

《美麗島電子報》今（2）日公布最新1月國政民調，其中針對總統賴清德的信任度與施政滿意度進行調查，結果顯示，賴清德信任度成功出現「黃金交叉」，46.9%信任、43.3%不信任，是在去年7月大罷免過後首次反超；滿意度則是差距大幅縮小，僅差別2個百分點。



民調指出，針對「賴清德施政信任度」，有46.9%民眾信任賴清德，其中21.9%很信任、25%還算信任，較上月增加4.3個百分點；43.3%不信任，其中28.6%很不信任、14.7%有點不信任，較上月減少5.0個百分點；未明確回答9.7%。

民調分析，咸信因台美貿易談判幾乎底定，且多數民眾對政府談判結果與團隊表現尚屬肯定以致。民眾本月對賴清德的信任評價已見逆轉，但仍呈分歧，回復到去年6月暨大罷免投票前1個月的信任評價。​

而在「賴清德總統執政表現」上，46.0%民眾表示滿意，其中16.9%很滿意、29.1%還算滿意，較上月增加5.4個百分點；48.0%不滿意，其中29.7%很不滿意、18.3%有點不滿意，較上月減少4.2個百分點；未明確回答6.0%。​

調查顯示，不滿意賴清德執政的民眾，自去年7月以來首度低於5成，而民眾本月對賴清德的執政表現評價則非常分歧，但已接近去年6月暨大罷免投票前1個月的執政滿意度。​

行政院副院長鄭麗君率領談出台美關稅，民調進行滿意度調查。（資料照，顏麟宇攝）

鄭麗君談出 台美關稅15%、232最惠國 絕大多數民眾表滿意



另外，台美關稅協議出爐，民調詢問「您對行政院副院長鄭麗君帶領團隊和美國談判的結果滿不滿意」，結果顯示，有53.0%民眾表示滿意，其中有27.4%很滿意、25.6%還算滿意；31.9%不滿意，其中16.0%很不滿意、15.9%有點不滿意，未明確回答15.1%。​

經由交叉分析得見，僅民眾黨支持者與泛藍民眾，不滿意台美談判結果的多於滿意，其餘各群民眾絕大多數明顯傾向滿意，至於中立民眾有42.3%滿意、30.9%不滿意。

此外，認為國內整體經濟現況不好的民眾，對於台美目前談判結果有34.4%滿意、48.5%不滿意；而不滿意賴清德或卓榮泰施政的民眾，對此談判結果則有2成6滿意、6成左右不滿意；至於不信任美國總統川普的民眾，則有42.0%滿意、43.6%不滿意。

民調針對行政院長卓榮泰 施政滿意度進行調查 。（資料照，柯承惠攝） ​

卓榮泰滿意度也逆轉 睽違9個月首度黃金交叉



針對行政院長卓榮泰整體施政表現，有43.2%表示滿意，其中15.3%很滿意、27.9%還算滿意，比上月增加5.1個百分點；42.3%不滿意，其中24.7%很不滿意、17.6%有點不滿意，比上月減少2.0個百分點，未明確回答14.6%。

民調表示，民眾本月對卓榮泰的施政評價已見逆轉，但非常分歧，另值得注意是，滿意卓榮泰施政表現的民眾，是自去年5月以來首度高於不滿意，並與去年4月的滿意度評價幾乎相同。

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2026年1月26至28日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1075人（住宅電話698人、行動電話377人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。



