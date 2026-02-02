美麗島民調／鄭麗文面臨「信任滑鐵盧」負評飆20% 泛藍、小草反彈劇烈

政治中心／程正邦報導

《美麗島電子報》今（2）日發布 2026 年 1 月最新國政民調。在「國民黨主席鄭麗文信任度」調查中，結果呈現顯著的警訊：高達 53.5% 的民眾表示不信任，遠超信任者的 28.7%。數據顯示，鄭麗文個人的反感度已超越國民黨整體的負面評價，顯示其接掌黨揆後，個人形象正承受巨大壓力。

美麗島1月民調，民眾對國民黨反感度高達49.9%，對國民黨主席鄭麗文反感度則飆破五成。（圖／翻攝美麗島電子報)

主席印象遜於政黨：負面評價出現「爆炸式成長」

根據調查，民眾對國民黨整體的評價為 34.4% 好感、49.9% 反感；然而，針對黨魁鄭麗文的表現，不信任度卻衝破 5 成（53.5%）。

最令外界關注的是與 2025 年 10 月的數據對比。在短短三個月內，鄭麗文的正面評價僅微降 1.7 個百分點，但負面評價卻暴增 20.3 個百分點。這意味著在過去的一個季度中，原本對其持觀望態度或無意見的民眾，已大量轉向負面評價。

不同立場民眾對國民黨和民進黨的相對好感度。（圖／翻攝美麗島電子報)

跨黨派反彈：泛藍支持度鬆動、小草不滿度攀升

進一步拆解受訪者的政黨傾向，鄭麗文面臨的是全方位的信任危機：

* 泛藍支持者： 對其不信任度增加 14.5%（其中國民黨鐵粉增加 11.7%），顯示黨內對其領導路線已出現裂痕。

* 民眾黨支持者（小草）： 負面評價激增 19.5%，顯示藍白之間的互信基礎在鄭麗文任內似乎加速流失。

* 中立民眾： 反彈最為猛烈，不信任度飆升 21.2%，這對國民黨未來爭取中間選民的支持極為不利。

台灣民眾對中國共產黨好感／反感走勢圖。（圖／翻攝美麗島電子報)

民調技術背景

此項調查由《美麗島電子報》委託戴立安負責問卷設計，並由畢肯市場研究公司執行電訪。

* 調查時間： 2026 年 1 月 26 日至 1 月 28 日。

* 調查對象： 全國 22 縣市，年滿 20 歲民眾。

* 調查樣本： 成功完訪 1,075 人（含市話 698 人、手機 377 人）。

* 抽樣誤差： 在 95% 信賴水準下，誤差值為 ±3.0%。

* 抽樣方法： 採住宅電話與行動電話雙底冊隨機抽樣。

美麗島1月民調，台灣民眾對川普不信任度近７成。（圖／翻攝美麗島電子報)

觀察亮點：領導風格是否成為雙面刃？

值得一提的是，調查顯示信任美國總統川普的民眾中有94.0%對中國共產黨反感，而不信任川普總統的民眾中則有70.3%對中國共產黨反感，至於信任國民黨主席鄭麗文的民眾中有27.8%對中國共產黨有好感、54.8%反感，不信任鄭麗文的民眾中則有92.6%對中國共產黨反感。

美麗島1月各項民調結果。（圖／翻攝美麗島電子報)

從民調趨勢來看，鄭麗文的不信任度攀升，不僅來自綠營的既定立場，更多是來自中間與泛藍陣營的轉變。分析指出，鄭麗文上任後若採取過於強硬或具爭議性的攻防策略，雖能穩住核心支持者，但也可能推升社會整體的反感度。

