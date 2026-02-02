【美麗島民調】關稅談判助攻賴清德滿意度上升5.4% 信任度回升至大罷免前





《美麗島電子報》今（2日）公布最新1月國政民調，針對「總統賴清德信任度、施政滿意度」結果顯示，民眾本月對賴總統信任度，有46.9%信任（其中21.9%很信任、25.0%還算信任），比上月增加4.3%，43.3%不信任（其中28.6%很不信任、14.7%有點不信任），比上月減少5.0%，分析是因台美貿易談判幾乎底定，且多數民眾對政府談判結果與團隊表現尚屬肯定所致。而賴清德施政滿意度，有46%滿意，相較上月更增加5.4%，已接近去年6月暨大罷免投票前1個月的執政滿意度。

賴清德信任度調查。（美麗島電子報提供）

經交叉分析可見新北市與台北市及雲嘉南、或70歲以上、或國中以下學歷、或泛綠民眾等群超過半數信任賴總統，至於桃竹苗、或民眾黨支持者與泛藍民眾等群則超過半數不信任賴總統，而中立民眾有33.7%信任賴總統、44.0%不信任。至於認為賴總統有必要赴立法院進行國情報告的民眾26.4%信任賴總統、64.9%不信任，認為賴總統沒必要去立法院國情報告的民眾中則有81.4%表示信任賴總統。

就民眾本月對賴清德總統執政的整體表現而言，46.0%表示滿意（其中16.9%很滿意、29.1%還算滿意）而比上月增加5.4個百分點，48.0%不滿意（其中29.7%很不滿意、18.3%有點不滿意）則比上月減少4.2個百分點，未明確回答有6.0%。調查顯示，不滿意賴清德執政的民眾自去年7月以來首度低於5成，而民眾本月對賴清德的執政表現評價則非常分歧，但已接近去年6月暨大罷免投票前1個月的執政滿意度。

卓榮泰施政滿意度。（美麗島電子報提供）

另針對「閣揆卓榮泰施政滿意度」進行調查，43.2%滿意（其中15.3%很滿意、27.9%還算滿意）而比上月增加5.1個百分點，42.3%不滿意（其中24.7%很不滿意、17.6%有點不滿意）則比上月減少2.0個百分點，未明確回答的有14.6%。民調顯示，民眾本月對卓榮泰的施政評價已見逆轉但非常分歧，另值得注意是，滿意卓榮泰施政表現的民眾是自去年5月以來首度高於不滿意，並與去年4月的滿意度評價幾乎相同。